«Kitchen Impossible» verliert die Million-Marke

Zum Staffelfinale der neunten Runde «Kitchen Impossible» holt sich Tim Mälzer Juan Amador und Lukas Mraz an die Töpfe.

Kaum sind acht bis neuen Wochen vorbei - schon hat VOX eine weitere Rundeabgesendet. Alles in allem lief es, so auch am finalen Abend gestern, wohl ordentlich bis gut. Mit den am gestrigen Sonntag erreichten 0,97 Millionen Zuschauern ab drei Jahren verliert das Koch-Format nach zwei Wochen mit mehr als einer Million Zuschauer diese Marke, der Marktanteil liegt mit 4,4 Prozent dennoch im grünen Bereich. Die Zielgruppe hatte keinen Leckerbissen zum Abschluss vorbereitet, mit 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen kann sich die rote Kugel über ebenfalls dennoch gute 7,6 Prozent am entsprechenden Markt freuen. Trotz positivem Eindruck ist das über die gesamte Staffel gesehen der schlechteste Marktanteil in der Zielgruppe.Die Koch-Fans von VOX müssen jedoch keinesfalls Angst vor fehlendem Angebot haben, kommenden Sonntag startet «Grill den Henssler» in eine neue Staffel. Fernab der Koch-Formate bereitete der Soap-Vorabend am Sonntag eine Steilvorlage für gute Leistungen. Um 18:10 Uhr machtevor 0,83 Millionen Zuschauern den Anfang, der Marktanteil lag hier schon bei guten 4,7 Prozent. Die werberelevanten Zuschauer belegten zu dieser Zeit an ihrem Markt gute 5,5 Prozent, hier konnten 0,20 Millionen Zuschauer definiert werden. Hauptaugenmerk lag dann aber aufDas Garten-DIY-Format, das mittlerweile am laufenden Band die Tagesbestwerte für VOX einfährt, lieferte auch gestern ab. Mit 1,18 Millionen Zuschauern ab drei Jahren holt sich das Format den angesprochenen Bestwert erneut, der Marktanteil von 5,3 Prozent bestätigt die gute Leistung. Mit 0,34 Millionen Umworbenen und einem guten Marktanteil von 7,5 Prozent stimmt die Leistung auch in diesem Segment.