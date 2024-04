«Das perfekte Dinner» kann es doch noch

Quotennews

Die Vorwoche dürfte die seit langem schlechteste Woche für «Das perfekte Dinner» gewesen sein. Doch man kann beruhigt sein, das Format kann es doch noch.

Vier von fünf Ausgaben mit weniger als einer Million Zuschauern. Drei von fünf Ausgaben mit einem Marktanteil von unter 5 Prozent. Die erste volle April-Woche lief füralles andere als perfekt - im Gegenteil. Eine derart schwache Woche liefert das sonst so stabile Koch-Duell-Format sonst nicht ab und es bleibt, so viel lässt sich eine Woche später sagen, bei einem Ausrutscher. In der aktuellen Woche ging es für die VOX-Show nämlich bereits wieder darum, die perfekte Woche einzusammeln.Mit 1,12, 1,18, 1,14, 1,06 und 1,08 Millionen Zuschauern holt sich die Koch-Woche aus Stuttgart jeden Tag mehr als eine Million Fernsehzuschauer ab, die Marktanteile sind mit 5,2, 5,4, 5,6, 5,4 und 5,2 stabil über der 5-Prozent-Marke angesiedelt. Wenig glänzend bleibt jedoch gleichermaßen die Zielgruppen-Leistung. Mit 0,34, 0,34, 0,33, 0,26 und 0,29 Millionen Umworbenen kann sich VOX nur am Dienstag über einen zweistelligen Marktanteil freuen, der Montag ist mit 9,7 Prozent recht gut und der Mittwoch holt 9,3 Prozent. Donnerstag und Freitag fallen mit 8,3 und 8,4 Prozent unter die 9-Prozent-Marke.In die Primetime konnte «Das perfekte Dinner» den Erfolg am Freitag jedoch nicht mitnehmen.kommt im Anschluss an das Koch-Wochen-Finale auf lediglich 0,64 Millionen Zuschauer und magere 2,6 Prozent am TV-Markt. Die Umworbenen fallen auf 0,25 Millionen zurück, hier trübt der Marktanteil von 5,3 Prozent das Bild.