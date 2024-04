Tagessieg für «Marie Brand»

Quotennews

Der erste neue Fall von «Marie Brand» im Jahr 2024 sichert dem Zweiten direkt absolute Top-Quoten. Doch bei den 14- bis 49-Jährigen kommt Marie Millowitsch nicht an.

Der erste neue Fall des Jahres,, sollte Marie Millowitsch auf einen Campingplatz führen. Dort fielen Schüsse, ein Platzwart ist tot, Marie Brand und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) übernehmen die Ermittlungen. Es gibt Wendungen, eine versuchte Entführung, Stalking, Rache - kurz gesagt: Im neuen «Marie Brand» ist quasi alles geboten. Das gefällt den ZDF-Zuschauern, immerhin kann sich der Mainz-Sender auf überragende 7,56 Millionen Zuschauer verlassen. Das ist nicht nur die beste Reichweite des Tages, mit Blick über alle Sender, es kommen so auch schlichtweg grandiose 30,6 Prozent Marktanteil zusammen.Die Leistung der 14- bis 49-Jährigen ist da deutlich weniger großspurig zu bewerten. 0,42 Millionen jüngere Zuschauer gehen in Ordnung, 8,7 Prozent enttäuschen nicht, lösen jedoch auch keine Begeisterungsstürme aus. Hier scheidet sich auch der Vergleich mit den Kollegen aus dem Ersten. Insgesamt hat Barbara Schöneberger mitund 2,67 Millionen Zuschauern keinerlei Chance, so viel steht fest. Bei den jungen Zuschauern hat man aber die Nase vorn, sogar vor sämtlichen privaten Formaten. Mit 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen holt sich die Ulk-Show kurzerhand den Tagessieg. Die hauseigene «Tagesschau» wird hier vernachlässigt, hier waren 0,86 Millionen Jüngere dabei (21,2 Prozent). Der Abend im Ersten kommt auf überzeugende 12,9 Prozent am entsprechenden Markt.Doch wird dieser Vergleich der jüngeren Zuschauer im Zweiten sicher wenig Beachtung finden, vor allem bei derart starken Zahlen. Denn auch nach der Primetime lief es gut.konnte noch 5,10 Millionen Zuschauer halten, so blieb der Marktanteil ab 21:45 Uhr bei 22,8 Prozent. Das ist Platz zwei der Reichweiten-Tabelle, wenn erneut die «Tagesschau» um 20 Uhr vernachlässigt wird, diese holte 5,13 Millionen Zuschauer.