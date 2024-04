«Der Alte» macht den Hattrick voll

Quotennews

Gestern lief der dritte neue «Der Alte» im Jahr 2024 - Zum dritten Mal holt sich der Mainz-Sender mit Thomas Heinze den Tagessieg.

Neues Jahr - alte Schlagzeilen. Auch 2024 holt sich das Zweite mit neuen Ausgaben vonTagessiege am laufenden Band. Die ersten beiden neuen Auskopplungen holten sich 5,95 und 5,29 Millionen Zuschauer - die Marktanteile von 23,9 und 21,4 Prozent überzeugten auf voller Linie. Dieser Siegeszug fuhr gestern in den nächsten Bahnhof ein, der Fallsicherte sich in der Primetime 5,67 Millionen Zuschauer - der Hattrick an Episoden mit mehr als 5 Millionen Zuschauern ist damit gewissermaßen lupenrein. Der Marktanteil von 22,2 Prozent löst in Mainz zweifelsohne lobendes Kopfnicken aus. Im direkten Anschluss sicherte sichmit 4,53 Millionen Zuschauern Platz zwei auf der Reichweiten-Rangliste, der Marktanteil sank so auf 18,2 Prozent.Bei aller Freude über die starke Gesamtreichweite bleiben die 14- bis 49-Jährigen das Sorgenkind des ZDF-Freitags. Die Primetime lief mit 0,35 Millionen Jüngeren allenfalls mäßig, das Folgeprogramm hielt die 0,35 Millionen immerhin. Die entsprechenden Marktanteile von jeweils 7,4 Prozent begeistern keinesfalls. Wie schon in den beiden Vorwochen geht der Sieg hier nach Köln,holt sich mit 0,96 Millionen Umworbenen hier den Tagessieg ab, wobei am späteren Abend das ZDF durchaus aufholen kann.Ab 22:30 Uhr steigert Oliver Welke mit seinerdas Interesse auf 0,81 Millionen Junge, der Marktanteil klettert damit auf beachtliche 19,8 Prozent. Insgesamt steigert sich das ZDF zur späten Stunde nochmal auf 3,84 Millionen Zuschauer, mit 19,1 Prozent am TV-Markt ist die Satire-Show damit auch generell erfolgreich. Im Anschluss hält Jan Böhmermann mit demnoch 1,75 Millionen Zuschauer in Mainz, die jungen Zuschauer reduzieren sich auf 0,58 Millionen. Die Marktanteile fallen damit ab 22:55 Uhr auf 10,6 und 16,6 Prozent. Kombiniert, kann sich das ZDF folglich über einen mehr als starken Freitag freuen.