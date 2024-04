VOD-Charts

Obwohl eine True-Crime-Doku in der 15. Kalenderwoche der meistgesehene Titel auf Netflix war, erfreute sich das deutschsprachige Publikum an einem italienischen Drama.

Auch wenn Serien zu den Abräumern bei Netflix gehören, waren vor allem die Leistungen im Filmbereich in der vergangenen Woche zwischen dem 8. und 14. April durchaus bemerkenswert. Freileich thronten die südkoreanische Serie(49 Mio. Sehstunden) sowie das Sci-Fi-Drama(35,5 Mio. Sehstunden) an der Spitze ihrer jeweiligen TV-Charts, doch gerade ein italienischer Film sorgte bereits zum zweiten Mal in Folge für starke Abrufzahlen.(im Original «Fabbricante di lacrime») wurde 29,8 Millionen Stunden gestreamt. Hinzu kommen 28,3 Millionen Stunden in den ersten vier Tagen der Verfügbarkeit.Da der Film eine Laufzeit von rund 105 Minuten hat, errechnete Netflix daraus bislang 33,2 Millionen Views, wobei allein an den ersten vier Tagen 16,2 Millionen gezählt wurden. In der vergangenen Woche waren es somit 17,0 Millionen Abrufe. Damit lag man deutlich vor «3 Body Problem» (4,8 Mio. Views) und «Parasyte» (9,8 Mio. Views).Nur ein Titel holte in der 15. Kalenderwoche laut Netflix noch mehr Views: die True-Crime-Doku, die am 10. April auf der Plattform erschien. Sie wurde 26,1 Millionen Stunden gestreamt, was 18,0 Millionen Views entsprach. Sowohl «Jennifers Tat» (81) als auch «Der Tränenmacher» (89) sind in über acht Ländern in den Top10 vertreten. Das italienische Drama kann aber auf deutlich mehr Rang-Eins-Platzierungen blicken.Auch im deutschsprachigen Raum hat «Der Tränenmacher» die Nase vorn. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz belegt der Spielfilm den ersten Platz, gefolgt von «Jennifers Tat». Ein anderer Neustart belegte in den drei Ländern jeweils die Top5: der spanische Film. Die romantische Komödie schaffte es aber nur in Spanien auf die Spitzenposition, in Deutschland erreichte sie Platz fünf, in Österreich und der Schweiz Rang vier. Insgesamt wies Netflix 6,8 Millionen Views bei einer Sehdauer von 11,1 Millionen Stunden aus.