«Terra X» ist vom Wasser fasziniert

Im Juni laufen zwei Dokumentationen, die bereits ab Ende Mai in der ZDFmediathek abrufbar sind.

Ab Mittwoch, den 29. Mai 2024, ist die «Terra X»-Sendungin der ZDFmediathek verfügbar. Die zwei Dokumentationen werden am 2. und 9. Juni jeweils um 19.30 Uhr gesendet. Das Buch der Sendung schrieb Ulf Marquardt, Jakob Kneser führte Regie. Die Produktionsfirma Gruppe 5 übernahm die Produktion.An der Grenze von Simbabwe und Sambia stürzt der Sambesi in eine schmale Schlucht und bildet dabei den breitesten Wasservorhang der Welt: die gewaltigen Viktoriafälle. Tag und Nacht steigt eine riesige Gischtwolke auf, die an klaren Tagen in über 20 Kilometern Entfernung zu sehen ist. Uli Kunz erforscht, wie der permanente Sprühregen einen artenreichen Regenwald entstehen ließ, und wagt ein riskantes Abenteuer: Per Slackline traut er sich über die tosenden Viktoriafälle, 100 Meter über dem Sambesi. Sein Ziel ist ein Ort, an dem bislang weniger Menschen waren als auf dem Mond: in die Mitte der Wasserfälle. Dort gibt es ein faszinierendes Naturschauspiel zu bewundern: einen riesigen, kreisrunden Regenbogen.„Ich bin sehr gerne unter Wasser unterwegs“, sagt Moderator Uli Kunz. „In großer Höhe halte ich mich selten auf. Für diese Folge sollte ich aber in 100 Metern Höhe auf einer zwei Zentimeter breiten Highline über den Victoriafällen stehen – um einen kreisrunden Regenbogen zu sehen! Glücklicherweise konnte ich vor den Dreharbeiten mehrere Tage mit einem der besten Slackliner, Lukas Irmler, trainieren. Er hat mir geholfen, meine Höhenangst ansatzweise in den Griff zu bekommen. Es war völlig überwältigend.“