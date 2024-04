Mariana van Zeller dokumentiert Schwarzmärkte

TV-News

Die Journalistin wird in der neuen Dokumentationsserie von National Geographic zu sehen sein.

Die Fernsehzuschauer von National Geographic bekommen die Journalisten Mariana van Zeller wieder zu Gesicht. Sie ist das Gesicht der neuen zehnteiligen Serie, die ab Dienstag, den 4. Juni 2024, wöchentlich um 22.50 Uhr gesendet wird. In jeder Episode nimmt Mariana van Zeller einen anderen Bereich der Schattenwirtschaft in den Blick: Das Spektrum reicht vom skrupellosen Handel mit Körperteilen über das Business von Auftragskillern bis hin zur Sextortion, bei der kompromittierende Fotos verwendet werden, um eine Zielperson zu erpressen. Die gebürtige Portugiesin trifft nicht nur auf die Akteure, die auf diesen Märkten als Strippenzieher fungieren, sondern versucht auch, das Geschäft von innen heraus zu verstehen und seine Mechanismen aufzudecken.Ihre Recherchen führen Mariana van Zeller tief hinein in einen verborgenen Kosmos, der von Gier, Macht und manchmal auch von verzweifelter Not getrieben ist. «Trafficked: Schwarzmärkte mit Mariana van Zeller» bietet höchst spannende Einblicke in Parallelwelten, die den Zuschauerinnen und Zuschauern sonst verborgen bleiben.Ab 1. Juni gehtin die zwölfte Staffel. Zehn neue Folgen werden samstags ab 13.20 Uhr in Doppelfolgen gesendet. Die Kfz-Experten Tim Shaw und Fuzz Townshend begeben sich in den brandneuen Folgen wieder auf die Suche nach vergessenen Schätzen auf vier Rädern. Mit einer beeindruckenden Bilanz von über 100 bereits restaurierten Oldtimern im Rücken und unermüdlicher Leidenschaft stellt sich das dynamische Duo einmal mehr der Herausforderung, in die Jahre gekommene Legenden in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.