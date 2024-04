Mike Vallas  Erfolgreich auf TikTok, in der Musikbranche und auch auf YouTube

YouTuber

Der Österreicher Mike Vallas hat sich sowohl auf Social Media als auch als Musiker einen Namen gemacht. Aktuell finden durch seine einfallsreichen Datingformate zahlreiche Menschen auf seinen YouTube-Kanal.

Seine Karriere startete der Österreicher Mike Vallas auf TikTok. Mehr zum Spaß fing er damit an eigene Clips hochzuladen, doch in kürzester Zeit gingen die Aufrufzahlen durch die Decke. Gleichzeitig ist Vallas aber auch Musiker und hat bereits einige Singles veröffentlicht. Auf YouTube stieg er erst etwas später ein, hat sich aber dort mit seinen ausgefallenen Formaten ebenfalls innerhalb kürzester Zeit eine große Reichweite aufgebaut.Mike Vallas heißt mit bürgerlichem Namen Michale Raab und kommt aus Sarleinsbach in Oberösterreich. Er wurde am 2. November 1995 geboren. Als Kind spielte er Trompete in der Jazz-Gruppe „Am Dam Jazz“, in welcher früher auch Christina Stürmer mitgewirkt hatte. Vallas schrieb seine Matura erfolgreich am Bundesgymnasium/Bundesrealgymnasium in Rohrbach-Berg und absolvierte im Anschluss einen Zivildienst beim Roten Kreuz. Daraufhin begann der 28-Jährige ein Medizinstudium in Graz. Bereits im Alter von 17 Jahren hatte er jedoch damit begonnen, seine eigene Musik zu produzieren. Dafür schrieb er seine eigenen Songtexte und nahm die Lieder dann zu Beginn komplett selbst auf. 2018 wurde dann „Widow Jenna“ als erster Song von einer Plattenfirma veröffentlich, was ihm zunehmend Aufmerksamkeit bescherte. Noch im selben Jahr erhielt er dann einen Vertrag mit Sony Music Norwegen und seine Single „Take a Pill“ erreichte zahlreiche Millionen Hörer. Aktuell ist er bei Universal Music Austria unter Vertrag und hat hier Lieder wie „The Other Side“ oder „Train“ veröffentlicht.Doch nebenbei vergrößerte Vallas seine Reichweite auch auf eine ganz andere Art und Weise. Er berichtet, dass er sich anfangs davor sträubte, sich auf TikTok anzumelden. Irgendwann lud er die App dann doch herunter und wurde schnell süchtig. Er verbrachte zahlreiche Stunden mit dem Anschauen von Videos und entschied sich schließlich selbst dazu, eigene Videos hochzuladen. An Weihnachten 2019 ging plötzlich ein Video von ihm viral und erreichte an nur einem Tag über drei Millionen Aufrufe. Schnell wurde ihm das Potential der Social-Media-Plattform bewusst und in den nächsten Wochen begann er drei bis fünf Videos pro Tag zu veröffentlichen, um relevant zu bleiben. Dies gelang ihm und so erzielte er in weniger als einem Jahr eine Millionen Follower auf der Plattform. Heute liegt seine Abonnentenzahl sogar bei 1,7 Millionen und sein Kanal erhielt inzwischen bereits über 63 Millionen Likes.Mit seiner steigenden Bekanntheit auf Social Media eröffnete Vallas im Mai 2021 schließlich auch einen YouTube-Kanal. Hier veröffentlicht er verschiedene Vlogs oder Pranks, wie etwa auf Skiern durch den McDrive zu fahren, einen Raum in Alufolie einzuwickeln oder ein ganzes Zimmer mit Luftballons zu füllen. Gemeinsam mit anderen YouTubern testete er einen Wehen-Simulator, traf den US-amerikanischen YouTuber David Dobrik oder organisierte Speed-Dating in einem Auto. Vor einem halben Jahr organisierte er zudem eine Reihe, in welcher Tamara, die zuvor bei «Germany’s Next Topmodel» teilgenommen hatte, 100 Männer datete. Hierfür reisten die beiden gemeinsam sogar in verschiedene Länder. Zuletzt hatte Vallas einige Monate lang keine neuen Videos hochgeladen, ehe er vor drei Wochen ein Video mit 47 Minuten Länge veröffentlicht, welches in diesem Zeitraum bereits 1,8 Millionen Mal geklickt wurde und somit das neue gefragteste Video auf dem Kanal wurde. Das Video heißt „100 Stunden Blind Date in Der Box“ und Vallas hat eine neue Datingshow auf die Beine gestellt, bei der sich zwei Fremde über vier Tage auf engstem Raum aufhalten, um sich wirklich kennenzulernen. Ganz aktuell erhielt Vallas Hauptkanal also zahlreiche Aufrufe und steht aktuell bei 244.000 Abonnenten. Zudem betreibt er noch den Kanal „mike vallas zwei“, welcher momentan von 197.000 Menschen abonniert wurde. Zudem veröffentlichte Vallas fast 50 Folgen des Podcasts „FOR YOU (mit Mike Vallas & Friends)“, in dem von den spannendsten und verrücktesten Erlebnissen aus dem Alltag der Creator berichtet wurde.