Meister Leverkusen toppt Hinspiel-Ergebnis deutlich

Quotennews

Vor dem Anpfiff enttäuschten Elton und Laura Papendick mit ihren Quoten-Leistungen. Die Fußballfans wollten nur die Europapokal-Partie sehen.

Die Meisterschaft hat Leverkusen-Trainer Xabi Alonso am Sonntag eingetütet, im Finale des DFB-Pokals könnte die Mannschaft gegen Kaiserslautern einen weiteren Titel gewinnen. In das Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen West Ham United ging die Mannschaft mit einem 2:0-Vorsprung. Weil man auf dem englischen Rasen 1:1 spielte, steht bestreitet der deutsche Meiser zwei Halbfinale-Partien am 2. und 9. Mai.Vor acht Tagen erreichten die zwei Halbzeiten 3,25 sowie 4,21 Millionen Zuschauer. Die erste Rückspiel-Halbzeit, die erneut von Steffen Freund und Marco Hagemann kommentiert wurde, sahen 4,42 Millionen Zuschauer, die Partie sicherte sich einen Marktanteil von 17,0 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte sich RTL 1,32 Millionen und führte zu einem Marktanteil von 22,7 Prozent. Die zweiten 45 Minuten waren bei 5,86 Millionen Zusehenden und 28,2 Prozent gefragt. Mit 1,64 Millionen jungen Menschen fuhr man 31,8 Prozent ein.Obwohl Bayer 04 Leverkusen durchaus gefragt war, hat das Füllprogrammweitere Probleme. Die von Elton moderierte Sendung, die zwischen 20.15 und 20.45 Uhr ausgestrahlt wurde, erreichte dieses Mal 1,81 Millionen Zuschauer und 7,3 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,45 Millionen dabei, der Marktanteil wurde auf 9,3 Prozent beziffert. Die Vorberichte aus London, die Laura Papendick mit Lothar Matthäus präsentierten, erreichten immerhin 10,4 sowie 13,4 Prozent in der Zielgruppe.Eine weitere Sondersendung durfte um 00.25 Uhr nicht fehlen.sahen sich noch 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, RTL verzeichnete eine Reichweite unter den Werberelevanten von 0,11 Millionen. Beim jungen Publikum fuhr man einen Marktanteil von schwachen 6,9 Prozent ein.