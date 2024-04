«Merz gegen Merz»: Weiterer Spielfilm in Arbeit

TV-News

Die Dreharbeiten für «Merz gegen Merz – Geheimnisse» laufen bis zum 16. Mai.

Schon im Vorfeld des erstenSpielfilms, der den Titel „Hochzeiten“ trug, verriet Hauptdarstellerin Annette Frier dem Medienmagazin Quotenmeter.de, dass es nicht bei diesem 90-Minüter bleiben sollte. Die Schauspielerin sagte im vergangenen Septerm: „Wir planen gerade nicht in Richtung Abschied, sondern, wegen des großen Spaßes, eher Fortsetzung folgt.“ Diese Fortsetzung nimmt aktuell konkrete Formen an, denn derzeit entsteht in Köln unter dem Arbeitstitelder zweite 90-minütiger Spielfilm der einstigen Comedy-Serie.Neben Annette Frier als Anne Merz steht auch Christoph Maria Herbst als ihr Ex-Mann Erik Merz vor der Kamera. In weiteren Rollen spielen Nikolaus Benda, Michael Wittenborn, Claudia Rieschel, Anne Weinknecht, Carmen-Maja Antoni, Bernd Stegemann, Philip Noah Schwarz, Süheyla Ünlü und David Hürten. Ralf Husmann schrieb wieder das Drehbuch und fungiert gemeinsam mit Gunnar Juncken seitens MadeFor Film als Produzent. Regie führt erneut Felix Stienz. Die Redaktion im ZDF hat Corinna Marx.Zum Inhalt: Anne Merz (Frier) möchte mit Jonas (Benda), dem neuen Mann an ihrer Seite, in einer Eventagentur durchstarten. Da leider das Geld fehlt, soll ihr vorzeitiges Erbe bei einem Notartermin mit ihrem demenzkranken Vater Ludwig (Wittenborn) beschlossen werden. Zum Entsetzen von Annes ahnungsloser Mutter Maria (Rieschel) lässt Ludwig beim Termin eine Bombe platzen: Es gibt eine uneheliche Tochter (Weinknecht), die ebenfalls ein Anrecht auf das Erbe hat. Das lässt Anne natürlich nicht auf sich sitzen. Sie steigt in den Ring – für ihr Geld und für die Liebe ihres Vaters. Während Ex-Mann Erik (Herbst) und seine Eltern Renate (Antoni) und Günter (Stegemann) im Familienzwist kräftig mitmischen, hat Sohn Leon (Schwarz) Stress mit seiner Frau Soraya (Ünlü) und ihrem Ex Rico (Hürten).