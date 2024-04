Produktionen laufen nach Streik nur langsam an

Wirtschaft

Das Filmbüro der Stadt und des Bezirks Los Angeles hat ein Update veröffentlicht.

Die von der Filmindustrie mit Spannung erwartete Rückkehr zur Produktion im Jahr 2024 hat laut FilmLA acht bis zehn Wochen gedauert. Durch das Ende des Streiks Ende 2023 wurden viele Projektstarts ins neue Jahr verschoben. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass Produktionsausfälle, Serienabbrüche und geplante Kürzungen bei den Ausgaben für Inhalte die Produktions- und Arbeitsmöglichkeiten der Branche einschränkten. Lokale Dreharbeiten vor Ort gingen von Januar bis März um 8,7 Prozent zurück und erreichten im ersten Quartal nur 6.823 Drehtage.Bei der Auswertung der Daten stellten die Forscher einen zweistelligen Rückgang der Fernsehproduktion als Hauptgrund für den Rückgang fest. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Fernsehproduktion im ersten Quartal um 16,2 Prozent zurück (2.402 SD in 2024 gegenüber 2.868 in 2023). Über einen längeren Zeitraum betrachtet sieht es noch schlechter aus, denn das Fernsehen liegt nun -32,8 Prozent unter seinem Fünfjahresdurchschnitt."Seit der ersten Januarwoche rufen Leute bei FilmLA an und sagen: 'Ich suche immer noch Arbeit. Das Telefon klingelt nicht. Ist die Industrie wieder da?", sagte FilmLA-Präsident Paul Audley. "Leider läuft die Produktion immer noch schleppend, und die Dinge sind nicht mehr so, wie sie einmal waren. Viele, die monatelang ohne Arbeit und Einkommen waren, hatten gehofft, dass die Dreharbeiten nach den Feiertagen schnell wieder aufgenommen würden. Erst im März hat sich die Produktion wirklich stabilisiert und unsere Erwartungen erfüllt, aber nicht unsere Hoffnungen"."Arbeitssuchende fragen uns manchmal, was die Drehtage und die Arbeitstage am Drehort mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Industrie zu tun haben", fährt Audley fort. "Als wir uns die Genehmigungsdaten ansahen und die selbst gemeldete Zahl der am Drehort anwesenden und arbeitenden Schauspieler und Crewmitglieder untersuchten, fanden wir weitere Belege für eine verzögerte Rückkehr zur Arbeit."Eine kürzlich von FilmLA Research durchgeführte Ad-hoc-Analyse ergab, dass im Januar (2.282 Arbeitsplätze), Februar (3.061 Arbeitsplätze) und März (3.274 Arbeitsplätze) des Jahres 2024 weniger Arbeitsplätze für Darsteller und Crewmitglieder mit Drehgenehmigungen verbunden waren als in denselben Monaten des Jahres 2023. Der Unterschied war im Januar am deutlichsten (-30,6% weniger Arbeitsplätze), im Februar moderat (-5,1% weniger Arbeitsplätze) und Ende März (-0,4% weniger Arbeitsplätze) fast nicht mehr feststellbar.