ZDF dreht 24 neue «Rosenheim-Cops»-Folgen

TV-News

Die 24. Staffel der humorigen Vorabend-Krimiserie entsteht derzeit in Rosenheim, München und Umgebung.

In der TV-Saison 2021/22 umfasste die 21. Staffel der ZDF-Seriestolze 27 Folgen. In den vergangenen beiden Jahren reduzierte der Mainzer Sender die Dosis etwas und schickte in Staffel 22 lediglich 22 Folgen auf Sendung. Die 23. Staffel beinhaltete 23 Episoden, weswegen die nun erfolgte Drehankündigung von 24 Folgen für die kommende 24. Staffel nicht unbedingt überrascht. Der Vorabend-Krimiserie lässt sich schließlich durchaus eine Portion Humor nachsagen.Das bewährte Kommissar-Team um Dieter Fischer als Anton Stadler, Igor Jeftić als Sven Hansen, Marisa Burger als Miriam Stockl und Max Müller als Michi Mohr steht derzeit in Rosenheim, München und Umgebung vor der Kamera. Verstärkung bekommen sie von Michaela Weingartner und Sophia Schiller als die Kommissarinnen Julia Beck und Astrid Schubert. Auch Baran Hêvî spielt als Kommissar Kilian Kaya mit. Zudem tragen Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou) und Controller Daniel Donato (Paul Brusa) zur Lösung der Fälle bei. In weiteren Rollen spielen Alexander Duda als Polizeichef Gert Achtziger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig als Marianne Grasegger und Christin Lange vom Informationsschalter des Kommissariats, sowie Karin Thaler als Stadträtin Marie Hofer und Christian K. Schaeffer als „Time-Square“-Wirt Jo Caspar.Die Regie übernehmen Daniel Drechsel-Grau, Irene Graef, Manuel Grabmann, Laura Thies, Micaela Zschieschow. Die Drehbücher stammen unter anderem von Julie Fellmann, Gerhard Ammelburger, Claudia Leins, Dirk Wellbrock, Ariane Homayoufar, Joachim Braner, Hans-Henner Hess, Dagmar Rehbinder, Heike Eva Schmidt, Rhea Schmid, Anette Schönberger, Monika Bormeth, Isabella Leicht. Produzent ist Alexander Ollig, ausführende Produzentin Marlies Moosauer. «Die Rosenheim-Cops» ist eine Produktion der Bavaria Fiction. Gedreht wird noch bis Ende November 2024.