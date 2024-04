Kabel Eins veranstaltet wieder Camping-Woche

TV-News

Zum Auftakt startet eine neue «Yes we camp!»-Staffel, die noch früher als im Vorjahr aufschlägt. Außerdem steht das Thema Camping bei «Mein Lokal, Dein Lokal» und «Abenteuer Leben am Sonntag».

Teilweise bot das Wetter im April bereits einen Vorgeschmack auf den Sommer – auch wenn die Witterung derzeit eher weniger zum Grillen und Zelten einlädt. Früher oder später werden die Temperaturen wieder steigen. Vor allem Kabel Eins dürfte Anfang Mai auf Sommer-Wetter hoffen, denn der Privatsender plant ab dem 5. Mai eine „Camping-Woche“. Diese beginnt am Sonntagabend um 20:15 Uhr mit dem Start der fünften-Staffel.Die Doku-Soap kehrt damit so früh wie noch nie auf die Bildschirme zurück, nachdem Kabel Eins die vierte Staffel im Vorjahr in den Juni gelegt hatte. In den Jahren zuvor schlug «Yes we camp!» erst spät im Juli oder August auf. Bei Joyn Plus+ ist die erste Folge der neuen Staffel sogar bereits ab dem 28. April abrufbar.Die fünfte Staffel erzählt wieder von „verrückten, lustigen und romantischen Geschichten in Deutschland und anderen Ländern Europas“, wie Kabel Eins verspricht. Los geht es auf dem Campingplatz Triolago in Riol, wo die Freundinnen Michaela und Monica endlich auf mehr Luxus hoffen. Ein besonderes Ziel haben Monika und Roland: das Freizeitcamp am Wasser auf Rügen. Und die FKK-Camper Christian und Mandy reisen in den Süden Italiens auf den Campingplatz Campeggio Naturista Villaggio Pizzo Greco.Fortgesetzt wird die „Camping-Woche“ direkt im Anschluss mit. Das wöchentliche Magazin befasst sich mit Reisen zum Low-Budget Preis. Reporter Raphael Lauer erkundet Kalifornien und Mexiko mit dem Wohnmobil. Sein Ziel ist es zu beweisen, dass abseits der Hauptreiserouten echte Abenteuer auf begeisterte Camper und Naturliebhaber warten. Zwischen Montag, 6. Mai, und Freitag, 10. Mai, ist die Vorabendsendungauf zahlreichen Campingplätzen zu Gast. Nur an Christi Himmelfahrt, 9. Mai, läuft am Vorabend «Miss Marple». In der Primetime setzt Kabel Eins dafür auf die Komödienund