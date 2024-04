«Die Quatsch Comedy Show» startet solide bei ProSieben

Quotennews

Auf dem Sendeplatz hatten in den Wochen zuvor noch etwas mehr Menschen eingeschalten, dennoch war es ein zufriedenstellender Auftakt für die Show, die nun nach «TV total» läuft.



In der Vorwoche ging «Bratwurst & Baklava – Die Show» zu Ende, doch ProSieben hat nun direkt ein neues Format parat, um den Sendeplatz ab 21.25 Uhr zu füllen.entstand aus dem «Quatsch Comedy Club», der ab 1997 bei ProSieben lief. 2022 hatte sich der Gründer Thomas Herrmanns als Moderator verabschiedet. Diese Aufgabe wird nun von Tahnee Schaffarczyk und Khalid Bounouar übernommen. In der ersten Folge begrüßten sie unter anderem Chris Tall, Ingmar Stadelmann, Marcel Kösling, Osan Yaran und Ilka Bessin.Zum Auftakt fuhr das Format bei 0,59 Millionen Fernsehenden eine passable Quote von 2,7 Prozent ein. In der Zielgruppe, welche mit 0,35 Millionen Jüngeren vertreten war, bewegte man sich auf einem ähnlichen Niveau. Hier standen solide 7,4 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Insgesamt ist dies ein zufriedenstellendes Ergebnis, in den Wochen zuvor hatte es «Bratwurst & Baklava» jedoch fast an jedem Tag über den Sendeschnitt geschafft und gute Ergebnisse eingefahren. Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, muss die Show somit noch etwas zulegen.Zuvor hatte wie gewohnt eine Ausgabe vondie Primetime bei ProSieben eröffnet. Vor drei Wochen war die Comedyshow recht deutlich zurückgefallen und arbeitete sich nun kontinuierlich weiter nach oben. So vergrößerte sich das Publikum von zuletzt 1,22 Millionen Menschen wieder auf 1,27 Millionen. Der Marktanteil fiel jedoch leicht zurück auf weiterhin starke 5,1 Prozent. Die 0,71 Millionen Umworbenen landeten bei einer herausragenden Quote von 13,7 Prozent.