Neue Serie über POC-Soldaten erscheint

Sherly Lee Ralph spricht außerdem den Film «The Real Red Trails».

Der Fernsehsender National Geographic setzt seine langjährige Tradition fort, den Zuschauern entscheidende historische Momente in neuem Umfang und mit neuen Einsichten zugänglich zu machen. Am Montag, den 3. Juni, würdigt der Sender die Beiträge und Opfer der übersehenen farbigen alliierten Soldaten mit zwei neuen Specials. Um 21 Uhr wird, eine vierteilige Dokumentarserie, produziert und gesprochen von Idris Elba («Hijack»), Premiere feiern, während, eine einstündige Dokumentation, gesprochen von Sheryl Lee Ralph («Abbott Elementary»), den Abend um 20 Uhr einleitet.Die von October Films und Elba's 22Summers produzierte Dokumentarserie beleuchtet das lange verschollene Erbe farbiger Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Diese bahnbrechende Serie beleuchtet den immensen Beitrag von mehr als acht Millionen Menschen, die heldenhaft für die Alliierten gekämpft haben und deren Geschichten weitgehend unerzählt geblieben sind.Die vierteilige Serie ist eine Mischung aus historischem Drama und kuratiertem Archivmaterial, die eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlägt, um neue Perspektiven auf bekannte Geschichten zu eröffnen. Die Serie zeigt die persönlichen Geschichten der Soldaten anhand ihrer bisher unveröffentlichten mündlichen Berichte und Tagebücher sowie die beeindruckenden Erzählungen ihrer Nachkommen - Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Diese fesselnden und emotionalen Zeugnisse entführen den Zuschauer in die Vergangenheit und lassen ihn Zeuge der Tapferkeit an den legendären Kriegsschauplätzen des Zweiten Weltkriegs werden.