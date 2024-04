«The Christmas Quest» geht in Produktion

US-Fernsehen

Lacey Chambert ist an Weihnachten in ihrem 15. Holiday-Spielfilm zu sehen.

Der Hallmark Channel gab bekannt, dass die Produktion von, einem neuen Weihnachtsfilm mit Lacey Chabert («Mean Girls») und Kristoffer Polaha («Jurassic World Dominion») in den Hauptrollen, abgeschlossen ist. Der Film soll später im Jahr 2024 im Rahmen des 15. jährlichen "Countdown to Christmas"-Programms des Senders Premiere feiern. Es ist das erste Mal, dass Chabert und Polaha - die Stars von zwei der am besten bewerteten Kabelfilme des Jahres 2023, «A Merry Scottish Christmas» und «A Biltmore Christmas» - gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sind."Im Geiste der besten Action-Adventure-Romanzen bringt «The Christmas Quest» Lacey Chabert und Kristoffer Polaha auf eine waghalsige Suche mit einem einzigartigen Feiertags-Twist", sagte Samantha DiPippo, Senior Vice President, Development & Programming, Hallmark Media. "Lacey und Kristoffer sind in ihrer charmanten Art das perfekte Paar, um die Zuschauer auf diese Reise mitzunehmen."Eine Archäologin (Chabert) und ihr Ex-Mann (Polaha), ein Experte für altnordische Sprachen, werden zur Weihnachtszeit nach Island geschickt, um nach einem legendären Schatz zu suchen. Als sich andere an der Suche beteiligen, werden die beiden in ein spannendes Abenteuer hineingezogen und müssen verhindern, dass der Schatz in die falschen Hände gerät.«The Christmas Quest» ist eine Produktion von Synthetic Cinema International und Hero Productions. Lacey Chabert, Andrew Gernhard, Kimberley Bradley und Jonathan Eskenas sind ausführende Produzenten. Produziert wird der Film von Molly Mayeux, Arnar Knutsson und Bui Baldvinsson. Regie führte Dustin Rikert nach einem Drehbuch von Marcy Holland.