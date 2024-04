«Julia Leischik sucht» macht den 2-Millionen-Hattrick

Quotennews

Seit Anfang des Jahres schickt Sat.1 «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» am Sonntag über den Äther. Mit Erfolg.

Seit über 12 Jahren gibt es nun die Sendung. Damals, am 11. März 2012, schauten überragende 3,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu Sat.1 . Um 19 Uhr bedeutete das einen Marktanteil von 10,3 Prozent für den Bällchensender, die Zielgruppe überzeugte auf ganzer Linie, mit 1,37 Millionen Umworbenen und 12,2 Prozent Markt. Na gut, davon ist die Show mittlerweile dann doch etwas entfernt, wobei, gerade im Gesamten hat man in den vergangenen 12 Jahren gar nicht so viel verloren.Gleich geblieben ist zumindest der Sendeplatz, wenn es hier auch zwischendurch immer wieder andere Ansätze und Platzierungs-Versuche gab. Seit Beginn des Jahres ist die Show zurück auf dem Slot von 19 bis 20 Uhr am Sonntag. Das funktioniert und in den letzten drei Wochen sind mit den gestern erreichten 2,03 Millionen Zuschauern ganze drei Woche mit mehr als 2 Millionen Zuschauern möglich gewesen. Trotz der guten Reichweite fällt der Marktanteil gestern mit 9,7 Prozent aus der Zweistelligkeit, zuletzt wurden 10,6 und 10,0 Prozent erreicht. Der Blick auf die Zielgruppe ist gleichermaßen stabil und freundlich.Bei 0,30 Millionen Werberelevanten und einem guten Marktanteil von 7,1 Prozent wird sich bei Sat.1 keine größere Kritik heben. Mit diesen Zahlen dominiert die Show im Übrigen den gestrigen Sat.1-Tag. Die Primetime,, kam insgesamt auf "nur" 1,11 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe schaffte 0,29 Millionen.