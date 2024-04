Casten Schwecke heuert bei RTL Deutschland an

Köpfe

Der kürzlich bei ProSiebenSat.1 beurlaubte Manager folgt auf Matthias Dang, der das Kölner Unternehmen nach 30 Jahren verlässt. Schwecke wird zum 1. April 2025 neuer Chief Commercial, Technology & Data Officer.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, am Montag bestätigte RTL Deutschland nun offiziell die Verpflichtung von Carsten Schwecke, der zum 1. April 2025 in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen und als neuer Chief Commercial, Technology & Data Officer alle kommerziellen, technologischen und Daten- & KI-basierten Aktivitäten von RTL Deutschland verantworten wird. Schwecke übernimmt damit die Position von Matthias Dang, der nach über 30 Jahren das Kölner Unternehmen „auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigem Einvernehmen“ zu Beginn des kommenden Jahres verlässt.„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben. Es erfüllt mich mit Stolz, die Aufgaben von Matthias künftig übernehmen und in seine großen Fußstapfen treten zu dürfen. Zudem möchte ich mich ganz herzlich bei Stephan und der gesamten Geschäftsführung für das Vertrauen bedanken, dass mir für diese Rolle entgegengebracht wird und freue mich, das Zusammenspiel von Tech, Data und Vermarktung künftig noch stärker miteinander zu verzahnen und RTL Deutschland für zukünftige Herausforderungen optimal aufzustellen“, erklärt Casten Schwecke, der im Oktober 2023 als Vermarktungschef zur Seven.One Entertainment Group wechselte, in der vergangenen Woche aber beurlaubt wurde ( Quotenmeter berichtete ). Zuvor war Schwecke CEO von Axel Springer All Media und Media Impact und arbeitete in dieser Funktion bereits intensiv mit der Ad Alliance und RTL Deutschland zusammen, wie RTL am Montag meldete. Für die Kölner soll Schwecke sowohl die Vermarktungsangebote von RTL Deutschland und der Ad Alliance gemeinsam mit Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance, weiterentwickeln als auch den Ausbau der Daten- und KI-basierten Werbetechnologie intensivieren.Matthias Dang, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland, zu seinem Entschluss RTL Deutschland zu verlassen: „Ich habe mehr als 30 Jahre meines beruflichen Lebens bei RTL Deutschland verbracht – wobei meine besondere Leidenschaft immer der Vermarktung galt, aber auch Tech & Data waren für mich als ‚Digital Immigrant‘ seit jeher eine Herzensangelegenheit. Ich bin jedem Einzelnen hier sehr, sehr dankbar für diese wunderbare Zeit – gemeinsam haben wir nicht nur den Wandel der Medienlandschaft miterlebt und mitgestaltet, sondern auch jede Herausforderung in eine Chance umgewandelt und die Vermarktung gattungsübergreifend und zukunftsweisend aufgestellt. Darauf können wir wirklich stolz sein!“Über seinen Nachfolger sagt Dang, der von September 2021 bis Dezember 2023 Co-CEO von RTL Deutschland war: „Ich freue mich daher umso mehr, dass wir mit Carsten jemanden gefunden haben, der das richtige Mindset mitbringt und der – gemeinsam mit Stephan und der gesamten Geschäftsführung – RTL Deutschland die Kontinuität geben kann, die wir für die kommenden Jahre brauchen und der gemeinsam mit Frank Vogel die Ad Alliance weiterführt. Auch mein Interesse an Neuem und Innovativem bleibt weiterhin ungebremst, jedoch habe ich mich für eine andere Lebensplanung entschieden und freue mich darauf, mir künftig mehr Zeit für Themen außerhalb der Medienbranche nehmen zu können. Mein Herz wird allerdings immer für RTL Deutschland und seine fantastischen Kolleginnen und Kollegen schlagen.“Thomas Rabe, CEO der RTL Group, bedankt sich bei seinem langjährigen Mitarbeiter: „Matthias Dang hat die Erfolgsgeschichte und Unternehmenskultur von RTL Deutschland über viele Jahre geprägt. Sowohl in Deutschland als auch international hat er frühzeitig strategische Allianzen und Partnerschaften für Werbevermarktung, Werbetechnologie und Streaming aufgebaut – und damit die digitale Transformation des TV-Geschäfts vorangetrieben. Im Namen des gesamten Vorstands der RTL Group bedanke ich mich bei Matthias Dang für seine herausragende Leistung – und persönlich für unsere langjährige vertrauensvolle, loyale Zusammenarbeit.“Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, bezeichnete Carsten Schwecke als „Top-Manager“ und „idealen Nachfolger für Matthias Dang“. Weiter sagt er: „Mit seiner langjährigen Mediaexpertise und seinem hohen fachlichen Niveau ist er für uns die ideale Verstärkung für die neuen Themenfelder, die wir bei RTL Deutschland in den kommenden Jahren in den Fokus nehmen werden. Wir sind glücklich, dass wir Carsten für diese Aufgaben gewinnen konnten. Gleichzeitig kann mein Dank an Matthias Dang gar nicht groß genug sein. Zum einen hat er die Ad Alliance aufgebaut und zum größten crossmedialen Vermarkter Deutschlands gemacht, zum anderen hat er in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen wie freundschaftlich und partnerschaftlich man als ehemaliger Co-CEO seinen Nachfolger unterstützen kann. Zudem hat er mit innovativen Werbelösungen und dem frühzeitigen Ausbau unserer Daten- und Technologiekompetenz ein hochattraktives Angebot für den Werbemarkt und echte Alternative zu internationalen Tech-Anbietern geschaffen. Matthias, vielen Dank für einen fantastischen Job und mehr als 30 Jahre pure Leidenschaft, Herzblut und Innovationsfreude. Viel Freude an allem, was ab 2025 auf deiner ‚Bucket-List‘ steht!"