65 Schauspieler machen bei «Joko Anwars Nightmare and Daydreams» mit

Die neue Serie wird am 14. Juni Premiere feiern und soll die Zuschauer überraschen.

Der Streamingdienst Netflix startet. Die neue Sendung feiert am 14. Juni Premiere. Diese Serie ist die erste Zusammenarbeit zwischen Netflix und dem produktiven Filmemacher und ebnet den Weg für ein neues Genre im indonesischen Kino: Sci-Fi Supernatural. «Joko Anwars Nightmares and Daydreams» erstreckt sich über sieben Episoden und präsentiert in jeder Folge eine andere Geschichte und eine neue Gruppe von Schauspielern. Die Zuschauer können sich darauf gefasst machen, in jeder Folge seltsame Phänomene zu entdecken, die im Finale zu einem großen Showdown führen.Anwar ist in der Serie auch als ausführender Produzent und Regisseur tätig, neben den Co-Regisseuren Ray Pakpahan, Tommy Dewo und Randolph Zaini. «Joko Anwar's Nightmares and Daydreams» kann sich einer atemberaubenden Besetzung von 65 Schauspielern rühmen, darunter die gefeierten Stars Ario Bayu, Marissa Anita, Asmara Abigail, Fachry Albar, Lukman Sardi, Nirina Zubir, Yoga Pratama und Sita Nursanti."Diese Serie erforscht das übernatürliche Sci-Fi-Genre, das in unserer nationalen Filmindustrie neu ist. Inspiriert von meiner Neugier und Faszination für Geschichten über Außerirdische, habe ich mich intensiv mit dem faszinierenden Konzept von Außerirdischen beschäftigt, die vielleicht gar nicht so weit von uns entfernt sind. Die Serie hat ganz eigene Elemente, und ich kann es kaum erwarten, sie den Zuschauern zu präsentieren", sagt Anwar.