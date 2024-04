«Die Höhle der Löwen» kann Aufwärtstrend nicht fortsetzen

Quotennews

Auch «Meine Familien-Firma» musste im Anschluss weiter abreißen lassen.

Nach 10,6 Prozent Marktanteil zum Staffelauftakt steigerte sich die VOX-Sendungin der zweiten Woche auf 11,6 Prozent in der Zielgruppe. Auch die Gesamtreichweite steigerte sich von 1,30 auf 1,43 Millionen, sodass der Kölner Sender auf dem Gesamtmarkt 5,9 und 6,3 Prozent einfuhr. Mit der dritten Folge konnte der Aufwärtstrend nicht fortgesetzt werden. Um 20:15 Uhr fanden 1,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren den Weg zum Sender mit der roten Kugel, dem daraus 5,8 Prozent Marktanteil angerechnet wurden. In der Zielgruppe sank die Sehbeteiligung von 0,51 auf das Staffelstart-Niveau von 0,47 Millionen, sodass der Marktanteil diesmal auf 10,1 Prozent beziffert wurde.Im Anschluss sendete VOX die Doku-Soap, für die nur noch 0,40 Millionen dranblieben. Es stammten 0,10 Millionen aus der werberelevanten Zuschauergruppe, sodass die Marktanteile bei mauen 3,2 Prozent bei allen und 4,1 Prozent bei den Jüngeren lagen. Die ersten beiden Folgen sorgten noch für 7,0 und 5,7 Prozent in der Zielgruppe.Am Nachmittag sorgtenach einer-Wiederholung (0,12 Mio.) für 0,33 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden für die von Guido Maria Kretschmer präsentierten Formate 1,9 und 5,2 Prozent Marktanteil ausgewiesen. In der 16-Uhr-Stunde lief ein „Mallorca-Promi-Special“ von. 0,32 Millionen Menschen sahen die Inneneinrichtung von Caro und Andreas Robens, die zu miesen 1,9 Prozent bei den Umworbenen führte.markierte 5,8 Prozent Marktanteil, währenddie Reichweite von 0,59 auf 0,65 Millionen steigerte und solide 6,7 Prozent einfuhr.war für grandiose 10,1 Prozent gut, bei Iris in Nordfriesland dinierten 0,97 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher mit.