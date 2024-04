Neue Doku-Serie «Expedition from Hell» kommt

US-Fernsehen

Discovery hat eine neue Sendung über Micky Grosman angekündigt.

ist eine limitierte Dokuserie, die eine dem Untergang geweihte Expedition durch den Amazonas aufdeckt, die von einem charismatischen Führer mit unklaren Motiven geleitet wird. Die zweistündige Premiere findet am Sonntag, den 12. Mai um 22:00 Uhr auf Discovery Channel und Max statt.Die Serie erzählt die Geschichte von Mickey Grosman, einem ehemaligen Sprengstoffexperten der Special Forces, der eine Gruppe von Amateurabenteurern auf eine fast unmögliche Reise quer durch Südamerika mitnimmt, die seltsamer ist als die Fiktion. Die Teilnehmer sollten an einer 5.000 Meilen langen Expedition quer über den Kontinent durch die tiefsten Teile des Amazonas-Dschungels teilnehmen, die als Wohltätigkeitswanderung für die Krebsbekämpfung gedacht war. Nur einer behauptet, dass er es bis zum Ende geschafft hat... Mickey Grosman.«Expedition from Hell: The Lost Tapes» nutzt die über 700 Stunden Archivmaterial, die auf der Reise gedreht wurden, um eine faszinierende Reihe von Missgeschicken und Ungeschicklichkeiten zu enthüllen, die eine ohnehin schon schwierige Expedition schnell in einen nahezu ständigen Kampf ums Überleben verwandelten. Die Doku-Reihe zeichnet den Aufstieg und Fall (und den erneuten Fall) eines zum Scheitern verurteilten Abenteuers nach, das Entführungen, Gefängnisausbrüche und eine vermisste Person mit sich brachte und enthüllt brandneue Enthüllungen, die selbst diejenigen schockieren, die Grosman während des unglückseligen Abenteuers begleiteten."Jede Episode dieser fesselnden Doku-Serie, die aus Hunderten von Stunden Filmmaterial zusammengestellt wurde, zeigt die erschreckenden Hindernisse, die diejenigen zu überwinden hatten, die sich der Expedition angeschlossen hatten", so Howard Lee, Präsident von Discovery Networks. "Als wir tiefer gruben, um die Motive derer zu verstehen, die an diesem zum Scheitern verurteilten Abenteuer teilnahmen, waren selbst wir von dem, was wir sahen, überrascht."