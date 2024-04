Spotify-Wachstum flacht ab

Wirtschaft

Der Umsatz mit Werbungen sinkt deutlich ab. Da das Unternehmen aber spart, ist das Netto-Finanzergebnis aber endlich positiv.

In den Monaten Oktober, November und Dezember 2023 verdiente Spotify noch 501 Millionen Euro mit Audio-Werbung, doch obwohl in diesem Bereich neun Millionen neue Nutzer hinzukamen, ging der Umsatz deutlich zurück. Im ersten Quartal 2024 setzte das schwedische Unternehmen nur noch 389 Millionen Euro um. Mittlerweile nutzen 615 Millionen Menschen Spotify, das sind nur zwei Prozent mehr als im Vorjahresquartal. 13 Millionen neue Nutzer konnte das Unternehmen gewinnen.Der Umsatz im Premiumbereich verbesserte sich um zwei Prozent auf 3,247 Milliarden Euro, sodass im Januar, Februar und März 2024 ein Umsatz von 3,636 Milliarden Euro erzielt wurde. Im Jahresvergleich ist das ein Plus von einem Fünftel, gegenüber dem Weihnachtsquartal ging der Umsatz leicht zurück. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei 171 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren noch 206 Millionen Euro verbrannt worden. Das Nettoergebnis belief sich auf 168 Millionen Euro, vor einem Jahr stand noch ein Minus von 156 Millionen zu Buche.[Werbung]In den vergangenen Monaten konnte Spotify in Asien, Lateinamerika, Südamerika und Afrika zulegen, genaue Zahlen nannte das Unternehmen nicht. In diesen Regionen sind die Menschen auch bereit, eine monatliche Gebühr für die Nutzung des Dienstes zu zahlen. "Wir haben über 2024 als das Jahr der Monetarisierung gesprochen und wir erfüllen dieses Ziel", sagte Spotify-CEO Daniel Ek in einer vorbereiteten Stellungnahme. "Jetzt, da wir uns auf starkes Umsatzwachstum und Margenausweitung konzentrieren, sehen wir eine klare Chance, sicherzustellen, dass wir den oberen Teil unseres Trichters weiter ausbauen. Ich habe ein gutes Gefühl bei den Veränderungen, die wir umsetzen, und bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele erreichen werden."