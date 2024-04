«Rebel Moon» erreicht über 21 Millionen Abrufe

International

Die neue Richard-Gadd-Serie «Baby Reindeer» schnappte sich zum Start 13,3 Millionen Klicks.

Zack Snydersist mit 21,4 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der englischen Filmliste eingestiegen und war damit der meistgesehene Titel der Woche. Das Sci-Fi-Epos erreichte in 92 Ländern die Top 10 und zog das Prequel, «Rebel Moon - Part One: A Child of Fire», auf Platz 5 (5,5 Millionen Besucher) zurück. Snyder hat nun drei aufeinanderfolgende Filme auf Platz 1 der Netflix-Liste gehabt: «Rebel Moon» - Teil eins und zwei und «Army of the Dead». An anderer Stelle eroberte das Live-Action/Animations-Crossovermit 18,8 Millionen Views Platz 2, gefolgt von der True-Crime-Dokumentationauf Platz 3 (16,3 Millionen Views). Der Filmmit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle verdrängte die Konkurrenz und belegte Platz 9 (2,5 Millionen Aufrufe). Der Fantasy-Film, der bei den Fans sehr beliebt ist, hat in 44 Tagen 126 Millionen Aufrufe erreicht., die limitierte Serie von Richard Gadd, die als „Sensation“ bezeichnet wurde, erreichte mit 13,3 Millionen Aufrufen die Spitze der englischen TV-Liste. Das Drama, das lose auf Gadds eigenen Erfahrungen mit einem Stalker basiert, kommt bei den Kritikern sehr gut an. Zu den Stammgästen der Liste gehören, die epische Dramaserie von David Benioff, D.B. Weiss und Alexander Woo, die in ihrer fünften Woche auf der Liste den dritten Platz belegt (3,2 Millionen Aufrufe), und Guy Ritchies aristokratische Gangsterserie, die in ihrer siebten Woche auf der Liste den sechsten Platz belegt (2,9 Millionen Aufrufe). Ihr Debüt in der Liste gaben die von Cate Blanchett erzählte Natur-Doku-Serieauf dem vierten Platz (3,2 Millionen Aufrufe), das Stand-up-Specialauf dem achten Platz (2,3 Millionen Aufrufe) und die sechste Staffel der Reality-Wettbewerbsserieauf dem neunten Platz (2,0 Millionen Aufrufe).Das Mysteriendrama(Frankreich) kletterte mit 5,1 Millionen Zuschauern an die Spitze der nicht-englischen TV-Liste. Koreanische Serien belegten die Plätze drei und vier der Liste: Die limitierte Serieerreichte in ihrer siebten Woche 4,8 Millionen Zuschauer, und der Sci-Fi-Horrorkam auf 3,9 Millionen Aufrufe.