«RuPauls Drag Race» mit All-Stars

Die neue Staffel wird am 17. Mai beim Streamingdienst Paramount+ starten.

Paramount+ hat die Besetzung der neunten Staffel vonenthüllt, die am Freitag, den 17. Mai, mit zwei brandneuen Episoden exklusiv auf dem Streaming-Dienst beginnt. In dieser neuen Staffel kehren acht bei den Fans beliebte Königinnen zurück, um ihre Drag-Superkräfte für den guten Zweck einzusetzen und um eine überdimensionale Spende von 200.000 Dollar zu gewinnen, die von The Palette Fund für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl bereitgestellt wird.Der Palette Fund ist eine private Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Barrieren zu überwinden und den sozialen Wandel in Gemeinden voranzutreiben, die unterversorgt sind und vor großen Herausforderungen stehen. In dieser Staffel treten die Königinnen zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise für wohltätige Zwecke an und setzen ihre Drag-Künste ein, um Geld für eine Vielzahl von Organisationen zu gewinnen.Die acht Darsteller bringen eine beeindruckende Vielfalt an Talenten und Persönlichkeiten auf die Bühne von Drag Race. Von Rückkehrern wie Angeria, die mit ihrem unwiderstehlichen Charme die Herzen der Jury erobert, bis hin zu Trendsettern wie Gottmik, der in der Modewelt aktiv ist, sondern auch die Krone im Visier hat. Jorgeous mag zwar klein sein, aber ihr Talent und ihre Performance-Fähigkeiten machen sie zu einer ernsthaften Konkurrenz. Nina West kehrt mit ihrer Freundlichkeit und ihren erstklassigen schauspielerischen Fähigkeiten zurück, während Plastique Tiara mit ihrer enormen Social-Media-Fangemeinde und ihrem viralen Potenzial bereit ist, die Bühne zu erobern. Diese Darsteller repräsentieren nicht nur das Beste aus der Drag-Szene, sondern unterstützen auch wichtige Organisationen wie das National Black Justice Collective, Trans Lifeline, die National Alliance on Mental Illness und das Trevor Project, indem sie ihre Plattform nutzen, um Bewusstsein zu schaffen und Unterstützung zu bieten.