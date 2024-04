«Bangla»: ZDFneo holt italienische Comedy nach Deutschland

TV-News

Die lineare Ausstrahlung dient vor allem dazu die achtteilige Serie in die ZDFmediathek zu holen.

Vor zwei Jahren debütierte die Romantic-Comedy-Seriebeim Streamingdienst RaiPlay des italienischen öffentlich-rechtlichen Senders Rai. Im Juni kommt die Serie nun auch nach Deutschland. Der Spartensender ZDFneo hat die lineare Ausstrahlung der achtteiligen Reihe für Samstag, den 4. Juni, ab 23:15 Uhr angekündigt. Gesendet werden allerdings alle Episoden am Stück, sodass die Ausstrahlung bis 3:15 Uhr andauert. Wer kein Nachtschwärmer ist, kann «Bangla» am Tag danach ab 10:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufen.«Bangla» basiert auf dem gleichnamigen Film, dem Regiedebüt von Phaim Bhuiyan, der auch die Hauptrolle übernommen hat. Darin lernen sich der Italiener mit bengalischer Herkunft Phaim und die impulsive Asia (Carlotta Antonelli) kennen und lieben. Phaim ist Muslim und lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester in einem multi-ethnischen Stadtviertel Roms. Mit seinen besten Freunden spielt er in einer Band. Aria hingegen stammt aus einem sehr liberalen Elternhaus. Doch die traditionellen Werte von Phaims Familie und sein islamischer Glaube führen zu Konflikten und stellen die fragile Liebe des jungen Paares vor Probleme.In weiteren Rollen spielen Pietro Sermonti, Nasima Akhter Bhuiyan, Sahila Maiuhddin, Rishad Noorani, Martina Gatti, Nilima Mittal, Raja Sethi, Fabian Durrani, Sanija Shoshi Haque, Tangir Ahammed Miah, Simone Liberati, Bob Corn, Alessia Giuliani und Eva Grieco. Phaim Bhuiyan schrieb gemeinsam mit Vanessa Picciarelli, Emanuele Scaringi, Dario D'Amato, Giulia Gianni und Giulio Carrieri die Drehbücher und führte zusammen mit Emanuele Scaringi Regie.