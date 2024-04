«The Outlaws» kommt im Mai zurück

US-Fernsehen

Amazon Prime Video wird die dritte Staffel ausstrahlen.

Prime Video hat den Premierentermin für die dritte Staffel der bei Fans beliebten Serieveröffentlicht. Alle fünf Episoden des Comedy-Thrillers von Stephen Merchant, dem Schöpfer, Star und preisgekrönten Autor und Regisseur, werden am 31. Mai 2024 ausgestrahlt. Die Serie folgt einer Gruppe von Fremden aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, die gezwungen sind, gemeinsam eine gemeinnützige Strafe in Bristol abzusitzen.Während der Gangsterboss The Dean («Claes Bang», «Bad Sisters») hinter Gittern auf seinen Prozess wartet, leben die Outlaws ihr Leben weiter - bis einer der ihren mit einem tödlichen Geheimnis zurückkehrt und sie wieder in tödliche Gefahr bringt. Während eine Mordfahndung die Bande einholt, können sie ihre Unschuld beweisen, bevor der Fall des Dekans zusammenbricht und er auf Rache aus ist.Stephen Merchant («The Office») kehrt als Greg zurück, zusammen mit Rhianne Barreto («Hanna») als Rani, Gamba Cole («Soon Gone: A Windrush Chronicle») als Ben, Darren Boyd («Killing Eve») als John, Clare Perkins («Silo») als Myrna, Eleanor Tomlinson («Poldark») als Lady Gabby, Jessica Gunning («Back») als Diane, Charles Babalola («Black Mirror») als Malaki, Tom Hanson («Brassic») als Spencer und Christopher Walken («The Deer Hunter») als Frank.«The Outlaws» ist eine Produktion von Big Talk und Four Eyes, die von Stephen Merchant - der auch als ausführender Produzent, Regisseur und Autor fungiert - und Elgin James (Mayans M.C., Lowriders) mitentwickelt wurde. Luke Alkin, Kenton Allen und Matthew Justice fungieren zusammen mit John Butler auch als ausführende Produzenten für Big Talk. The Outlaws ist eine Koproduktion von BBC One und Amazon Studios. Der weltweite Vertrieb wird für alle drei Staffeln von BBC Studios übernommen.