Neuer Film «A Royal Christmas Ball» in Produktion

US-Fernsehen

Der neue Film von Great American Family soll in der Weihnachtszeit laufen.

Great American Family, einer der landesweit führenden Produzenten von Weihnachtsfilmen, gab bekannt, dass Danica McKellar («A Royal Date for Christmas», «Swing Into Romance») und Oliver Rice («Firefly Lane», «Magic In Mistletoe») die Hauptrollen inübernehmen werden, der diese Woche in Produktion geht. «A Royal Christmas Ball», mit Walzern, die von «Dancing With the Stars»-Profitänzer Gleb Savchencko choreografiert wurden, hat im November dieses Jahres als Teil von Great American Christmas 2024 Premiere.In «A Royal Christmas Ball» ist Chelsea Jones (McKellar) eine Tanzlehrerin und Studiobesitzerin in Chicago, die Kinder dazu inspiriert, sich selbst durch den Tanz zu finden. Kurz vor Weihnachten entdeckt Chelsea ein Foto, das sie noch nie zuvor gesehen hat. Chelsea glaubt, dass es sich bei der jungen Frau um ihre leibliche Mutter handelt, die verstorben ist, als sie erst fünf Jahre alt war. Die Frau trägt ein Hochzeitskleid und zerrt an der Hand eines Mannes, der einen Ehering trägt, aber das ist auch schon alles, was von dem Mann zu sehen ist, von dem Chelsea glaubt, dass er ihr Vater sein könnte. Die handschriftliche Aufschrift auf dem Foto lautet: „Unser Haus, Havenshire, 23. Dezember 1984“. Nur mit dem Internet, einem Flugticket und ihrem lebenslangen Willen hat Chelsea nun vier Tage in Havenshire Zeit, um das Geheimnis ihrer leiblichen Familie zu lüften. Auf ihrem Weg muss sie sich in ein Schloss schleichen, einem störrischen Prinzen das Tanzen beibringen und an Heiligabend genau am richtigen Ort sein, wenn die Glocken läuten.„Königliche Filme gehören zu den Lieblingsfilmen unserer Zuschauer“, sagt Bill Abbott, Präsident und CEO von Great American Media. „Die Liebe zu finden, wann und wo man sie am wenigsten erwartet, ist das Herzstück der royalen Fanfiction und Danica und Oliver leisten hervorragende Arbeit dabei, Herzenswünsche wahr werden zu lassen“, so Abbott abschließend.