«Bauer sucht Frau International» läuft weiterhin stark

Quotennews

Danach versuchte RTL mit emotionalen Storys zu punkten.

Vor einer Woche startetemit 2,8 Millionen Zusehenden, jetzt traf Ackerbauer und Milchviehhalter Fritz aus Frankreich Nadine. Heiko aus Brasilien machte Bekanntschaft mit Ulrike und der 33-jährige Peter aus Österreich wurde vorgestellt. Die zweite Folge erzielte 2,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,50 Millionen zwischen 14- und 49 Jahren waren. Die Reichweiten entsprachen Marktanteilen von 11,1 Prozent bei allen sowie 9,8 Prozent bei den jungen Erwachsenen.schalteten um 22.15 Uhr noch 1,49 Millionen Menschen ab drei Jahren an, die Nachrichtensendung fuhr einen Marktanteil von 8,0 Prozent ein. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,30 Millionen generiert. Die 20-minütige Sendung erzielte nur 7,4 Prozent Marktanteil.Mareile Höppner moderierte einen Hyaluron-Pfusch im Hinterhof an, aber auch den Beitrag „Ich kann mir mein Haustier nicht mehr leisten“. Es ist so: Deutschlands Tierheime sind so voll wie noch nie. 1,04 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu und brachten 8,1 Prozent Marktanteil mit. In der Zielgruppe fuhr die Sendung 0,25 Millionen ein, das bedeutete einen Wert von 9,4 Prozent.