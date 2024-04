Nach «Diebe» und «Schweine»: Auch «Der Dicke liebt» gewinnt den Sonntag

Quotennews

Wenn der Sonntag nicht von einem «Tatort» dominiert wird, holt sich «Polizeiruf 110» die Krone.

Kriminalzeit im Ersten - das steht für erfolgreiche TV-Abende. Mit dem neuen Fall vom Kommissar Michael Lehmann und Kommissar Henry Koitzsch,, sichert sich die blaue Eins am gestrigen Sonntag einen überragenden Marktanteil von 26,6 Prozent. Hierfür kamen ab 20:15 Uhr stolze 7,52 Millionen Zuschauer zusammen, selbstverständlich manifestiert sich hiermit die beste Reichweite des gesamten Sendetages. Inhaltlich dreht sich der dritte «Polizeiruf 110» des Jahres um die achtjährige Inka, die spurlos verschwunden ist. Aus dem Vermissten-Fall wird schnell ein Mord-Fall, es wird die Leiche des Mädchens gefunden und die Ermittlungen von Peter Kurth und Peter Schneider beginnen.Bei den 14- bis 49-Jährigen kann der Abendkrimi überzeugende 16,0 Prozent des Marktes blockieren, hier konnten 1,03 Millionen Zuschauer definiert werden. Für die beste Reichweite in beiden Zuschauer-Kategorien reicht es damit knapp nicht, ProSieben war mit dem Joko & Klaas-Abendprogramm und 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen klar besser. Im Anschluss widmet sichin ihrem gleichnamigen Talk Tino Chrupalla und der Alternative für Deutschland. Dem Gespräch mit dem selbstständigen Malermeister folgten noch 3,04 Millionen Zuschauer und damit 13,7 Prozent des gesamten TV-Marktes. Die jüngere Zuschauerschaft verabschiedete sich größtenteils, es verweilten 0,48 Millionen und damit 9,2 Prozent.Noch vor dem Abendprogramm sicherte die «Sportschau» dem ersten einen starken Vorlauf. 1,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgten für gute 8,7 Prozent am Markt. Damit konnten zudem ab 19:15 Uhr bereits 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige definiert werden. Hier lag der Marktanteil bei immerhin 5,3 Prozent.