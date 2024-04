Bestwert in der Zielgruppe! So lief #24hJK

Quotennews

Bekanntermaßen lag der gestrige Sonntag von 0 Uhr bis 23:59 Uhr in den Händen von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Und das lief so!

Am vergangenen Dienstag feierte der Unterföhring-Sender im Duell mit seinen beiden wohl bekanntesten Moderatoren Sendungs-Jubiläum von «Joko & Klaas gegen ProSieben». Zur Feier des Tages ging es vor ordentlichen 1,14 Millionen Zuschauern um mehr als sonst, es ging um einen ganzen Sendetag bei ProSieben . Die Moderatoren gewinnen, damit lief der gestrige Sonntag unter dem Hashtag. Und das lief so. Schon in der Nacht begannen Joko & Klaas mit den drei Formatenund. Das lief für das Nachtprogramm recht gut - ab Mitternacht waren noch gute 0,49 Millionen Zuschauer dabei, ab Format drei und 02:55 Uhr waren es noch 0,19 Millionen. Immerhin blieb der Marktanteil damit in der Nacht bei 6,1 Prozent, während die Zielgruppe mit 10,1, 13,9 und 14,4 Prozent im zweistelligen Bereich die Nacht begann.Angekommen am Morgen starteten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um 08:55 Uhr den Tag.schimpfte sich das Morgen-Programm. Es folgten 0,17 Millionen Umworbene, mit den erreichten 10,0 Prozent am Markt lief es also nicht schlecht an. Das Mittagesprogramm steigerte sich mitundzwischen 10:55 Uhr und 13:20 Uhr auf 0,67 Millionen Zuschauer im Gesamten, die Zielgruppe holte sich bis zu 21,7 Prozent Marktanteil. Hier waren in der Spitze 0,53 Millionen Werberelevante dabei. Am Vormittag!Am Nachmittag wurde ab 14:40 Uhr beigespielt, es folgten 0,67 Millionen Umworbene und damit 24,1 Prozent des Marktes. Durch weitere ausgedachte Formate ging es über(«Aushalten: Nicht lachen - Supercut» 0,89 Millionen Zuschauer, 4,6 Prozent) in die Primetime. Hier erwartete die Unterföhring-Zuschauerund. Ab 20:15 Uhr konnte sich die rote Sieben ab 1,70 Millionen Zuschauer verlassen, der Marktanteil stieg auf 6,5 Prozent. 14- bis 49-Jährige konnten grandiose 1,24 Millionen erreicht werden, das bedeutete einen Marktanteil von überragenden 20,8 Prozent. Hiermit sichert sich das Moderatoren-Duo kurzerhand die beste werberelevante Reichweite des gesamten Tages, mit Blick über alle Sender.Zum Tagesabschluss schickten Joko & Klaas schlussendlichüber den Äther. Die finalen etwa eineinhalb Stunden, in denen es erneut «Aushalten: Nicht lachen» gab, des gewonnen Sendetages verfolgten 0,65 Millionen Umworbene und damit 20,5 Prozent des entsprechenden Marktes.