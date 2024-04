Kurzes Gastspiel: Seven.One-Media-Chef Casten Schwecke beurlaubt

Köpfe

Mit sofortiger Wirkung gehen ProSiebenSat.1 und Carsten Schwecke, der erst im Oktober 2023 zum Unternehmen stieß, getrennte Wege.

Als „ausgewiesener Digitalvermarktungs-Experte“ wurde Carsten Schwecke im vergangenen Sommer bezeichnet, als bekannt geworden war, dass Thomas Wagner, Vermarktungschef der Seven.One Entertainment Group, das Unternehmen nach 25 Jahren auf eigenen Wunsch verlassen würde. Schwecke trat die Stelle als Geschäftsführer der Seven.One Media Mitte Oktober 2023 an. Er sollte nur ein halbes Jahr durchhalten. Denn wie das Unterföhringer Vermarktungsunternehmen am Dienstag verkündete, wird Carsten Schwecke die Vermarktungsfirma verlassen, er ist mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Über die Gründe für das Aus machte man keine Angaben. Der Schritt kommt mehr als überraschend, denn erst Mitte März hatte Schwecke sein Führungsteam vorgestellt.Interimistisch wird Markus Breitenecker, Vorstandsmitglied von ProSiebenSat.1 und COO Seven.One Entertainment Group, das Vermarktungsgeschäft gemeinsam mit den Seven.One Media Geschäftsführern Guido Modenbach und Georg Nitzl führen und insbesondere die innovativen Vermarktungslösungen rund um Joyn sowie den AdTech-Bereich vorantreiben. Trotz des Ausscheidens von Schwecke sieht sich die ProSiebenSat.1 Media SE im Sales-Bereich bestens aufgestellt. Zuletzt hatten Tamara Buss, Ariane Nelles, Christian Cohrs und Stefan Meyer zusätzliche Aufgaben in diesem Bereich übernommen. Komplettiert wird das Sales-Direktoren-Team von Jens Reinhardt und Thomas Ruland. Auch Thomas Wagner kehrt zum Unternehmen zurück. Der langjährige Mitarbeiter kehrt als Berater des Vorstands zurück.„Ich freue mich, dass Markus Breitenecker für die Übergangszeit das Vermarktungsgeschäft gemeinsam mit dem hervorragenden Führungsteam in der Seven.One Media und unseren Tochterfirmen führen wird“, lässt sich Bert Habets, CEO der ProSiebenSat.1 Media SE, in einer Mitteilung zitieren.Markus Breitenecker, der erst zum 1. April zum Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE ernannt wurde und seither als COO fungiert, sagt über seine Interims-Aufgabe: „Das erfahrene Sales-Team der Seven.One Media ist bestens aufgestellt und eng mit unseren Werbekunden und Agenturen verdrahtet. Diese Kompetenzen zahlen sich aus: Im ersten Quartal konnten wir bereits schöne Erfolge feiern und spüren durch die konjunkturelle Aufhellung eine Erholung des Werbemarktes, von der wir profitieren. Mein Dank gilt allen Kolleg:innen in der Vermarktung – darauf bauen wir auf!“ Der österreichische Medienmanager leitete zuvor als CEO seit 1998 das Geschäft der ProSiebenSat.1 Group in Österreich. In dieser Zeit hat er ProSiebenSat.1 Puls4 zur größten privaten Fernsehgruppe und Joyn zum größten Streamer des Landes ausgebaut.