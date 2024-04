Philippa Soo geht zu «Dr. Odyssey»

US-Fernsehen

Ein weiteres Ensemblemitglied hat sich der neuen Serie angeschlossen.

Neben Don Johnson und Joshua Jackson wird auch die Schauspielerin Philippa Soo zu der Serie stoßen. Einzelheiten über die Handlung und die Charaktere der Serie werden noch geheim gehalten, aber Quellen sagen, dass es sich um eine medizinische Serie handelt, die auf einem Kreuzfahrtschiff spielt. Die Serie soll in der Fernsehsaison 2024-2025 ausgestrahlt werden.Die Schauspielerin spielte die Rolle der Eliza Schuyler Hamilton in der Original-Broadway-Produktion von «Hamilton». Ihre Leistung in dem erfolgreichen Musical brachte ihr Nominierungen für einen Tony, einen Grammy und einen Emmy ein. In Spielfilmen war sie in «Dopesick» und «Shining Girls» zu sehen.Gemeinsam mit Jon Robin Baitz und Joe Baken schreibt Murphy an «Dr. Odyssey». Alle drei fungieren wie Jackson auch als ausführende Produzenten. Murphy ist ausführender Produzent bei Ryan Murphy Television. Weitere ausführende Produzenten sind Eric Paquette, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson und Nissa Diederich. Paris Barclay ist als Regisseur und ausführender Produzent vorgesehen. 20th Television ist das Studio, bei dem Murphy unter Vertrag steht.