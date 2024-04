«Bauer sucht Frau International» startet erfolgreich

Quotennews

«Der EM Countdown» erreichte spät in der Nacht nur wenige Fernsehzuschauer.

Mit der sechsten Staffel vonmachen die Zuschauer unter anderem Bekanntschaft mit dem 63-jährigen Andreas aus Guatemala. Der Kakao-Bauer entspannt gerne in seiner Hängematte, liest Bücher und schaut den «Tatort». Ob dem aufgeschlossenen Andreas von Inka Bause eine Frau verkuppelt wurde, wollten sich 2,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Die Produktion sicherte sich 11,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,52 Millionen Zusehende gemessen, sodass ein Marktanteil von 11,5 Prozent erzielt wurde.In dieser Woche führt Pinar Atalay durch, die Nachrichtensendung aus Berlin ließen sich 1,63 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen. Die 20-minütige Sendung mit einem ausführlichen Nachrichtenüberblick hatte 9,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe schalteten 0,36 Millionen ein, das bedeutete 10,2 Prozent.Beistand nicht nur der große Gehalts-Check an, sondern auch das große Business mit Designer-Fälschungen. Erst am Montag hatte «Y-Kollektiv» eine Sendung zum Thema in der ARD Mediathek veröffentlicht. Zurück zur RTL-Show: Die von Mareile Höppner moderierte Sendung erreichte 0,97 Millionen Zuschauer, die 85-minütige Sendung erzielte 7,9 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten wurden 0,22 Millionen gezählt, sodass nur 8,1 Prozent Marktanteil erzielt wurden.Im Anschluss an das von Ilka Eßmüller präsentierte(0,66 Millionen), sendete RTL . Die Sendung erreichte 0,48 Millionen Zuschauer und fuhr 8,2 Prozent bei allen sowie 9,4 Prozent bei den jungen Erwachsenen ein.