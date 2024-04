Quotencheck

Die ersten fünf Episoden der 14. Staffel wurden im Februar und März bei VOX ausgestrahlt.

Am Dienstag, den 13. Februar 2024, servierte VOX die erste von fünf neuen-Ausgaben. Zum Auftakt durften Sybille und Marian, Melanie und Mathias sowie Nicole und Detlef das neue Kwiggle Bike testen. Doch zunächst mussten die Protagonisten vor der Kamera erst einmal das Rad zusammenbauen, ehe sie in die Pedale treten konnten. 0,86 Millionen Menschen waren dabei und verhalfen dem Sender zu 3,4 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten fuhr die Sendung 0,42 Millionen sowie einen Marktanteil von 8,2 Prozent ein.Eine Woche später durften Kathrin und Andreas sowie Hubert und Matthias einen Kinderwagen schieben und gleichzeitig joggen. Der Hersteller des Pull-Running-Kit verspricht, dass mit diesem Produkt freihändiges Joggen möglich sei. 0,98 Millionen Menschen sahen, wie man nur den Gürtel umschnallen musste und das Ergebnis brachte VOX immerhin starke vier Prozent Marktanteil. Die Episode verzeichnete 0,45 Millionen junge Menschen, der Marktanteil kletterte auf gute 9,3 Prozent.In der dritten Ausgabe wurde eine Art Aqua-Hockey, ein Autokühlsystem-Autofan, ein Fancy Flames Waffeleisen und Akupressmatte getestet. Ob dies bei den Teilnehmern wie Cornelia und Heidrun gut ankommen, wollten 0,82 Millionen Menschen wissen. Ob Nicole und Detlef daran Spaß hatten, sahen 3,2 Prozent der Zuschauer. Bei den jungen Menschen fiel das Ergebnis etwas schwächer aus, nur noch 0,26 Millionen waren dabei und vollbrachten einen Marktanteil von 4,9 Prozent.In der vierten Ausgabe von «Hot oder Schrott – Die Allestester» wurde ein elektrischer Nagelknipser getestet, der vollautomatisch Finger- und Fußnägel schneidet. Auf dieses Ergebnis waren 0,85 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren gespannt, die Sendung von ITV Studios Germany holte einen Marktanteil von 3,4 Prozent. Bei den jungen Menschen war die Delle der Vorwoche passé, es wurden nämlich 0,34 Millionen junge Leute und somit 7,1 Prozent Marktanteil geholt.Dumpling-Maker gibt es in Hülle und Fülle. Mit dem „Dumpling Maker 2 In 1“ soll es aber besonders leicht sein, die beliebten Teigtaschen selbst herzustellen. Das Gerät durfte in die Hände von Steffi, Sybille und Nicole, ihre Männer Roland, Marian und Detlef durften dabei zuschauen, ob das wirklich funktioniert. Mit 0,90 Millionen Zuschauern war die Vorstellung erfolgreich, der Marktanteil belief sich auf dreieinhalb Prozent. 0,41 Millionen junge Menschen waren dabei, der Sender hatte 7,6 Prozent Marktanteil.Die ersten fünf Folgen der neuen Staffel waren mit 0,88 Millionen Zuschauern kein Straßenfeger, aber mit dreieinhalb Prozent Marktanteil lag man im Soll. Auch die günstigen Produktionskosten und die erfolgreichen Rerun-Ergebnisse dürften dafür sorgen, dass VOX auch mit 0,38 Millionen Werberelevanten und 7,4 Prozent Marktanteil sehr zufrieden ist. Neue Folgen werden mit Sicherheit schon gedreht.