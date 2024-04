SWR setzt «Gute Unterhaltung» mit Pierre M. Krause fort

TV-News

Im Mai werden in Mainz fünf neue Shows aufgezeichnet.

Nach dem Ende seiner nach ihm benannten SWR-Late-Night-Show sorgt Pierre M. Krause seit März 2022 regelmäßig für. Das soll sich auch in Zukunft nicht ändern, neue Folgen hat der SWR ab dem 17. Mai immer freitags ab 23:30 Uhr angekündigt. Geplant sind zunächst wieder fünf Shows, die zwischen dem 7. und 28. Mai in Mainz auf der SWR Mainstage aufgezeichnet werden.Vor zwei Jahren sendete der Südwestrundfunk die Show pro Monat jeweils einmal, im vergangenen Jahr fand die Ausstrahlung der Unterhaltungsshow in zwei Blöcken im Frühjahr und Herbst statt. Wen Krause in «Gute Unterhaltung» in diesem Jahr begrüßen wird, steht noch nicht fest. Am Konzept ändert sich aber nichts. Vorhersehbar ist nur das Unvorhersehbare: Die Runde schweift ab, redet sich in Rage, verfällt in Nostalgie – versprochen wird ein „Talk unter Freundinnen und Freunden“.Für die nötige Prise Anarchie sorgen unangekündigte Auftritte und Aktionen, von denen sich Gastgeber Pierre M. Krause ebenso überraschen lässt wie seine prominenten Gäste. Die Gespräche sind frei, die Gedanken assoziativ und die Wortspiele wild. «Gute Unterhaltung» ist eine Produktion der dibido.tv.