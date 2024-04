Da keiner guckte: VOX nimmt «Das geheimnisvolle Leben unserer Katzen» aus dem Programm

TV-News

An den kommenden Samstagen übernimmt Martin Rütter als «Der Hundeprofi» den Sendeplatz am Samstagvorabend.

VOX hat für eine Programmänderung für die kommenden Samstage angekündigt. Dazuletzt nur 4,7 und 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe markierte, fliegen die verbleibenden beiden Folgen der Staffel aus dem Programm. Bei der Sendung handelte es sich allerdings nicht um neue Folgen, sondern um Wiederholungen aus dem Jahr 2022. Statt Katzen präsentiert der Kölner Sender ab dem 20. April um 16:50 Uhr nun lieber Hunde, denn man zieht die Wiederholung der zwölften-Staffel vor. Ursprünglich sollte Martin Rütter erst am 4. Mai zurückkehren.Die vierteilige zwölfte Staffel, die aus dem Jahr 2019 stammt, lief auf dem Sendeplatz erst zu Beginn des Jahres zwischen dem 30. Dezember 2023 und 20. Januar 2024. Die Folgen verbuchten damals Marktanteile zwischen 4,6 und 6,5 Prozent. Im weiteren Verlauf des Jahres überzeugten «Hundeprofi»-Episoden der zehnten Staffel mit bis zu 8,1 Prozent. «Das geheime Leben unserer Haustiere» konnte nur sporadisch an diesen Erfolg anknüpfen, «Wenn keiner guckt» dann gar nicht mehr.In der «Hundeprofi»-Folge am kommenden Samstag steht unter anderem Santra im Mittelpunkt. Sie ist ein großer Fan von Basset Hounds und bietet gleich zwei Prachtexemplaren dieser Rasse ein Zuhause. Doch die haben es faustdick hinter den Schlappohren und führen ihr Frauchen bei jedem Spaziergang regelrecht vor. Außerdem hilft Martin Rütter Julia, die Dackel-Schnauzer Mischling Motte ihr Eigen nennt. Zuvor lebte die sensible Hündin in einem Tierheim in Portugal.