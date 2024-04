Steve Buscemi wechselt zu «Wednesday»

US-Fernsehen

Der «Boardwalk Empire»-Darsteller wird in der Netflix-Serie zu sehen sein.

Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ wird der ehemalige «Boardwalk Empire»-Darsteller Steve Buscemi Teil von. Genaue Details werden wie immer unter Verschluss gehalten. Die US-Kollegen zitieren eine Quelle, die ihn als neuen Direktor der Nevermore Academy vorsieht. Die erste Staffel endete damit, dass die Titelfigur eine grausame Mordserie erfolgreich aufklärt.Für den Streaming-Dienst Netflix war «Wednesday» ein großer Erfolg und erreichte direkt nach der Veröffentlichung im November 2022 hervorragende Abrufzahlen. Die Serie zählt zu den meistgesehenen Serien, die Netflix je veröffentlicht hat. Die Arbeiten an der zweiten Staffel zogen sich in die Länge, nachdem Autoren und Schauspieler im vergangenen Jahr gestreikt hatten. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel sollen Ende April beginnen.Die «Smallville»-Macher Alfred Gough und Miles Millar sind die Schöpfer von «Wednesday» und fungieren als Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Regisseur Tim Burton führte bei den ersten vier Episoden Regie und ist auch als ausführender Produzent an der Serie beteiligt. Produziert wird die Serie von MGM Television.