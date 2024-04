Fremantle und Fabula machen weiter

Wirtschaft

Die beiden Studios haben bereits drei Fernsehserien produziert.

Die Studios Fremantle und Fabula haben ihre First-Look-Partnerschaft erneuert. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die beiden Unternehmen enger zusammenarbeiten und eine Reihe von Originaldramen und -filmen entwickeln. Der internationale Vertrieb FMI wird die Drama-Projekte weltweit vermarkten.Im Rahmen der ersten Partnerschaft, die 2019 geschlossen wurde, produzierte Fabula die preisgekrönten Serien «La Jauría» und «Señorita 89» sowie die kommende Serie «Midnight Family» für Apple TV+ , ein 10-teiliges Medizindrama, das auf der gleichnamigen preisgekrönten Dokumentation basiert.Fabula und Fremantle haben gerade die Produktion von Sebabstián Lelios Filmmusical «The Wave» in Zusammenarbeit mit Participant Media abgeschlossen. Das Werk erzählt die Geschichte der Massenproteste an den Universitäten, die während des sogenannten "Feministischen Mai" 2018 stattfanden und einen ikonischen Moment im chilenischen Bewusstsein schufen, der in der ganzen Region widerhallte. Später in diesem Jahr wird Maria von Pablo Larraín mit Angelina Jolie in der Hauptrolle der Maria Callas in die Kinos kommen, eine Koproduktion von Fremantle und Komplizen Film. Der Film beleuchtet das Leben der legendären, ikonischen und kontroversen Sängerin, die oft als die ursprüngliche Diva bezeichnet wird.Christian Vesper, CEO Global Drama bei Fremantle, sagte: "Pablo und Juan verkörpern das mutige und einfallsreiche Filmschaffen, das wir bei Fremantle mit Stolz unterstützen, und ich freue mich, dass unser neuer Vertrag eine noch engere Zusammenarbeit mit ihnen bedeutet. Fabula ist eine aufregende Firma, die originelle und leidenschaftliche Filme und Dramen produziert, und wir sind begeistert, sie als unseren geschätzten Partner zu haben.Pablo und Juan de Dios Larraín, CCO und CEO von Fabula, fügten hinzu: "Es waren Jahre der großartigen Zusammenarbeit und des gemeinsamen Wachstums auf vielen Ebenen. Fremantle hat uns viele Werkzeuge an die Hand gegeben, um die Branche zu verstehen und uns voranzubringen. Sie waren wunderbare Wegbegleiter mit einem fantastischen Geschmack. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft in den kommenden Jahren weiter zu vertiefen.