Amazon bestellt auch «Are You Smarter Than a Celebrity?»

US-Fernsehen

MGM Alternative wird den Spin-Off der Kindershow mit Super Bowl-Champion Travis Kelce herstellen.

Prime Video hat die Bestellung vonbekannt gegeben, bei der Kansas City Chiefs All-Pro Tight End Travis Kelce als Gastgeber fungieren wird. Die Bestellung von 20 Episoden ist ein Spin-off von «Are You Smarter Than a 5th Grader?» und wird von MGM Alternative, einer Abteilung von Amazon MGM Studios, produziert.«Are You Smarter Than a Celebrity?» bietet eine lustige, neue Variante des beliebten Originalformats. In jedem Spiel wird ein erwachsener Kandidat von einem Klassenzimmer voller Prominenter aus Bühne, Leinwand und Sport bei der Beantwortung von 11 Fragen zu einer Reihe von Themen aus dem Grundschulunterricht unterstützt, um einen Preis von 100.000 Dollar zu gewinnen. Sie treten nicht gegen die Stars an... sie nehmen ihre Hilfe in Anspruch und können in einigen Fällen sogar bei ihnen "schummeln". Und bei der letzten Frage, die 100.000 Dollar wert ist, wählt der Kandidat einen Prominenten aus, mit dem er die Antwort bespricht, bevor er sie festlegt. Die letzte Frage ist immer auf dem Niveau der 6. Klasse.Frisch nach seinem Sieg beim Super Bowl LVIII widmet sich Kelce, einer der bekanntesten Namen im Sport und in der Popkultur, seiner ersten großen Fernsehrolle als Moderator von «Are You Smarter Than a Celebrity?». Als achtfacher Pro-Bowler und vierfacher All-Profi wird Kelce seine Hall of Fame-Karriere weiter ausbauen und Meilensteine erreichen, die ihn zu einem der größten Tight Ends aller Zeiten machen. Kelce ist nicht nur ein Generationstalent und Co-Moderator des Top-Sport-Podcasts New Heights, sondern baut auch ein branchenübergreifendes Portfolio auf. Er hat eine Leidenschaft für das Unterhaltungsgeschäft und ein Interesse daran, seinem vielfältigen globalen Publikum mehr Live-Events, Unterhaltung und Gemeinschaftsinitiativen in den Bereichen Musik, Sport, Mode und Comedy zu bieten."Ich bin mit der Liebe zu Gameshows aufgewachsen und freue mich, in die Fußstapfen so vieler TV-Ikonen zu treten, indem ich mit «Are you Smarter than a Celebrity» meine allererste Show moderiere. Die ursprüngliche Show ist ein großer Erfolg, und ein neues Format mit jedermanns Lieblingsprominenten auf den Bildschirm zu bringen, wird definitiv unterhaltsam sein. Ich freue mich einfach, hier die Moderation zu übernehmen und bin gespannt, wie diese berühmten Gesichter mithalten können", so Travis Kelce."Seit Jahren testen Fans auf der ganzen Welt ihre Intelligenz mit dieser lustigen, nostalgischen Spielshow, und wir freuen uns darauf, dieses neu gestaltete Format auf Prime Video zu bringen", sagt Lauren Anderson, Head of AVOD Originals unscripted and targeted programming, Amazon MGM Studios. "Travis hat bewiesen, dass er sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon ein unglaubliches Talent ist, und wir schätzen das Vertrauen, das er uns bei seinem ersten Ausflug ins Fernsehen entgegenbringt. Seine natürliche, komödiantische Dynamik mit unseren Diskussionsteilnehmern und Gästen, gepaart mit einigen aufregenden neuen Wendungen, wird unsere globalen Kunden Woche für Woche wiederkommen lassen.""Nachdem wir weltweit mehr als 3.000 Episoden von «Are You Smarter Than a 5th Grader?» produziert haben, wollten wir das Format mit einem neuen, lauten Twist versehen. Indem wir die Kinder durch Prominente ersetzen, haben wir mehr Lacher und Überraschungen, wie z.B. einen Braten, wenn die Kandidaten ihre berühmten Klassenkameraden veräppeln", sagte Barry Poznick, General Manager von MGM Alternative und Mitschöpfer der Serie. "Und jetzt, mit dem ultimativen Klassenclown, Travis Kelce, als Gastgeber, sollten die Zuschauer das Unerwartete erwarten!"