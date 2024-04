«3 Body Problem» kommt auf Platz eins

International

Die Serie «The Gentleman» erreicht in der sechsten Woche den dritten Platz.

, die epische Dramaserie von David Benioff, D. B. Weiss und Alexander Woo, steht mit 4,8 Millionen Zuschauern die dritte Woche an der Spitze der englischen TV-Liste. Die aristokratische Gangsterserievon Guy Ritchie belegte in ihrer sechsten Woche den dritten Platz (3,7 Millionen Aufrufe) und ließ die Verkaufszahlen für schicke Mode in die Höhe schnellen. Die limitierte Serienadaptionmit Andrew Scott in der Hauptrolle kletterte auf den sechsten Platz (2,5 Millionen Aufrufe) und führte laut Airbnb zu einem Anstieg der Suchanfragen nach Atrani und Umgebung um über 90 Prozent seit dem Start der Serie. An anderer Stelle der Liste debütierte die Doku-Serieauf dem zweiten Platz (3,9 Millionen Aufrufe), das Dramaauf dem fünften Platz (2,6 Millionen Aufrufe), Staffel 2 des Teenager-Dramasauf dem siebten Platz (2,3 Millionen Aufrufe) und Staffel 2 der Kinder-Fantasy-Serieauf dem zehnten Platz (1,6 Millionen Aufrufe). Weitere wiederkehrende Favoriten waren die Kinder-Zeichentrickserieauf Platz vier (3,1 Millionen Aufrufe), die investigative Doku-Serieauf Platz acht (2,2 Millionen Aufrufe) und das Dokudramaauf dem neunten Platz (2,1 Millionen Aufrufe).Die True-Crime-Dokuerreichte mit 18 Millionen Besuchern Platz 1 der englischen Filmliste und kam in 82 Ländern unter die Top 10. Das Live-Action/Animations-Crossoverhatte ebenfalls ein starkes Debüt und landete mit 11,8 Millionen Aufrufen auf Platz 2. Das Journalismus-Dramamit Billie Piper, Gillian Anderson, Keeley Hawes und Rufus Sewell in den Hauptrollen stieg mit 8,5 Millionen Besuchern auf Platz 3. Der südafrikanische Actionthrillerrundet die Liste auf Platz 10 mit 3,1 Millionen Besuchern ab.Der Sci-Fi-Horror(Südkorea) belegt mit 9,8 Millionen Zuschauern die zweite Woche in Folge den ersten Platz der nicht-englischen TV-Liste. Der düstere Action-Thriller(Deutschland) stieg auf Platz 2 (5,0 Millionen Zuschauer), gefolgt von der limitierten Serie(Südkorea) auf Platz 3 (4,4 Millionen Zuschauer). Es war eine starke Woche für Debüts in der Liste. Das Mystery-Drama(Frankreich) kam auf Platz 4 (4,2 Millionen Aufrufe), der Thriller(Kolumbien) landete auf Platz 5 (3,4 Millionen Aufrufe), die limitierte Serie(Norwegen) kam auf Platz 6 (2,7 Millionen Aufrufe) und die Skandal-Soap(Türkei) auf Platz 8 (1,7 Millionen Aufrufe).