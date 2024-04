«Down Cemetery Road» mit Emma Thompson kommt

England

Die Serie um eine Oxford-Privatdetektivin ist von der «Slow Horses»-Autorin verfasst worden.

Am Dienstag kündigte Apple TV+ die neue Thrillerseriean, die von der Oscar-, BAFTA-, Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Emma Thompson («Sense and Sensibility») produziert wird, die die kämpferische Oxforder Privatdetektivin Zoë Boehm spielt, neben der Golden-Globe- und zweifachen Olivier-Award-Gewinnerin Ruth Wilson («His Dark Materials») als Sarah Tucker, die vom Verbleib eines Kindes besessen ist, von dem sie glaubt, dass es verschwunden ist. Morwenna Banks («Slow Horses») fungiert als Hauptautorin und ausführende Produzentin."«Down Cemetery Road» hat alle Merkmale von Mick Herrons witzigem und bissigem Schreiben, und ich freue mich, dass wir es für Apple TV+ mit einer so hochkarätigen Besetzung zum Leben erwecken werden", sagt Jay Hunt, Creative Director, Europe, Apple TV+. "Emma Thompson und Ruth Wilson werden den Film zu einem unverzichtbaren Pendant zu «Slow Horses» auf unserem Dienst machen."Als in einem ruhigen Vorort von Oxford ein Haus explodiert und in der Folge ein Mädchen verschwindet, ist die Nachbarin Sarah Tucker besessen davon, das Mädchen zu finden und bittet die Privatdetektivin Zoë Boehm um Hilfe. Zoë und Sarah finden sich plötzlich in einer komplexen Verschwörung wieder, die offenbart, dass längst tot geglaubte Menschen noch unter den Lebenden weilen, während die Lebenden sich schnell zu den Toten gesellen.Die Serie wird von Jamie Laurenson, Hakan Kousetta und Tom Nash von 60Forty Films produziert, neben den ausführenden Produzenten Banks, Thompson und «Down Cemetery Road»-Autor Mick Herron. Natalie Bailey («Audrey») fungiert als leitende Regisseurin für die Serie. «Down Cemetery Road» schließt sich dem kürzlich verlängerten, mehrfach für den BAFTA Award nominierten Spionage-Drama «Slow Horses» auf Apple TV+ an.