BET und Tyler Perry machen weiter

US-Fernsehen

Erfolgreiche Serien wie «Sistas» gehen weiter. Mit «Route 187» startet auch ein neues Projekt.

Die BET Media Group gab bekannt, dass sie eine neue umfassende, mehrjährige Content-Partnerschaft mit dem preisgekrönten Autor, Regisseur, Produzenten, Schauspieler und Dramatiker Tyler Perry eingegangen ist, die die bahnbrechende Vereinbarung der beiden Parteien ersetzt, die dieses Jahr ausläuft. Im Rahmen der ursprünglichen Vereinbarung produzierte Tyler Perry mehr als 700 Episoden von Serien mit hohen Einschaltquoten für BET und BET+. Im Rahmen dieser neuen Vereinbarung wird Tyler Perry Hunderte von neuen Episoden für BET liefern, die sowohl bestehende Top-Serien als auch völlig neue Serien umfassen. Die BET Media Group ist eine Abteilung von Paramount."Tyler Perry ist ein unübertroffener Schöpfer von Inhalten, die das Publikum über alle Genres, Formate und Plattformen hinweg stark ansprechen. Unsere Programmpartnerschaft mit Tyler - zweifellos der größte Deal, der jemals in der Branche mit einem schwarzen Schöpfer abgeschlossen wurde - war äußerst erfolgreich; wir haben die Nummer 1 Serie im gesamten Fernsehen bei den schwarzen Zuschauern und fünf der Top 10 Serien im Kabelfernsehen bei den schwarzen Zuschauern hervorgebracht", sagte Scott Mills, Präsident und CEO der BET Media Group. "Wir sind begeistert, unsere außergewöhnliche Beziehung mit Tyler zu verlängern und weiterhin die Heimat der größten und vielfältigsten Sammlung neuer Tyler Perry-Inhalte für die nächsten Jahre zu sein.""Scott Mills und sein Team bei BET haben uns während der gesamten Zeit unserer Zusammenarbeit unglaublich unterstützt, und ich freue mich darauf, diese Geschichten weiterhin auf den Bildschirm zu bringen. Ich bin unseren treuen Zuschauern dankbar, dass sie Woche für Woche zuschauen und sich auf diese Geschichten einlassen", so Tyler Perry.Die BET Media Group gibt außerdem grünes Licht für eine achte Staffel von «Tyler Perry's SISTAS», «Tyler Perry's The Oval» für eine sechste Staffel, «Tyler Perry's Assisted Living» und «Tyler Perry's House of Payne» für eine sechste Staffel auf BET, der Nummer 1 unter den schwarzen 18-49-Zuschauern. Auf BET+ werden die Erfolgsserien «Tyler Perry's ZATIMA», «Tyler Perry's Ruthless», «Tyler Perry's BRUH» und «All The Queen's Men» als Teil dieses mehrjährigen Vertrags neue Staffeln erhalten. «Route 187», eine neue Serie mit Drehbüchern, wurde ebenfalls als Teil dieses mehrjährigen Vertrages genehmigt, mit Inhalten, die von Tyler Perry produziert, geleitet und geschrieben wurden.