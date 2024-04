Joyn startet in der Schweiz

TV-News

Aus Zappn wird künftig auch in der Schweiz die Streamingmarke Joyn. Im Juni erfolgt der Launch.

Bislang ist Joyn nur in Deutschland und Österreich verfügbar. Im Juni erweitert die ProSiebenSat.1 Media SE die Verfügbarkeit ihres Streamingdienstes um ein weiteres Land: Joyn startet dann in der Schweiz. In der Schweizer Version der Plattform können die Zuschauer ab Juni kostenfrei zahlreiche Filme, Serien und Shows auf Abruf sowie TV-Sender live streamen.Aus Zappn, wie bis zum Joyn-Start auch in Österreich der Streamingdienst hieß, wird in der Schweiz dann ebenfalls Joyn. Ob die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG wie in Österreich aus Joyn ebenfalls einen Super-Streamer, bei dem auch Inhalte der Konkurrenz verfügbar sind, machen will, ist derzeit noch offen. P7S1-Chef Bert Habets verfolgt dieses Ziel derzeit auch für den deutschen Markt, scheint damit bei den Mitbewerbern bislang aber noch keinen Erfolg gehabt zu haben.„Mit Joyn können wir der Schweiz ein umfassendes Entertainment-Paket bieten, mit zahlreichen Exklusiv-Inhalten und vielen Inhalten on Demand – und das zum Nulltarif. Joyn bildet in Zukunft das Herzstück unseres digitalen Entertainment-Auftritts. Mit einem starken Fokus auf die Angebote aus der Mediathek und einem umfassenden Live-Streaming-Bereich wird Joyn in der Schweiz an das etablierte Konzept von Joyn Deutschland und Joyn Österreich anknüpfen und die Erfolgsgeschichte von Zappn fortschreiben“, freut sich Andrea Haemmerli, Managing Director bei Seven.One Schweiz, über den Markteinstieg des Streamingdienst.