Max startet «Home Sweet Rome»

Die kanadisch-italienische Fernsehserie startet im Mai beim US-Streamingdienst Max. Der Hessische Rundfunk hat die deutsche Version in die ARD Mediathek gestellt.

Die Reise eines jungen Mädchens in das Herz Italiens steht an:steht am Donnerstag, den 16. Mai, beim US-Streamingdienst Max bereit. Diese neue Serie vom Emmy-nominierten «Hannah Montana»- und «That's So Raven»-Schöpfer Michael Poryes folgt der Geschichte von Lucy, gespielt von Kensington Tallman («That Girl Lay Lay»), einem temperamentvollen Teenager, der Kalifornien hinter sich lässt, um mit ihrem Vater (Darrin Rose) und ihrer Stiefmutter, der italienischen Popsensation Francesca (Eleonora Facchini), ein neues Leben in Rom zu beginnen. Die Serie ist in Deutschland in der ARD Mediathek abrufbar.«Home Sweet Rome!» hat ein junges Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen, und nun wird Max diese Coming-of-Age-Komödie mit Originalmusik, nachvollziehbaren Missgeschicken, herzerwärmenden Beziehungen und atemberaubenden italienischen Ausblicken auch in die USA bringen. Im Mittelpunkt steht die 13-jährige Lucy, die ein neues Leben in Rom beginnt. Mit neuen Freunden, fantastischem Essen, Haute Couture und einer besten Freundin, mit der sie sich nur noch über den Bildschirm unterhalten kann, entdeckt Lucy, was Rom wirklich bedeutet. Während Lucy lernt, sich an ihre neue Stadt, ihre neue Schule und ihr neues Leben zu gewöhnen, muss sie sich auch mit den Wachstumsschmerzen eines Teenagers und der zusätzlichen Herausforderung auseinandersetzen, dass ihre beste Freundin Kyla (Ava Ro) 6.000 Meilen entfernt ist."Ich wollte schon immer nach Italien und das war eine einmalige Gelegenheit. Diese Serie hat mich so sehr an Emily in Paris erinnert. Die Geschichte ist so nachvollziehbar und ich habe mich wirklich in Lucy wiedererkannt, wie sie die Herausforderungen meistert, sich an eine neue Kultur anzupassen, Freunde zu finden und sich in diese unglaubliche Stadt zu verlieben", sagte Tallman. "Ein Teenager zu sein, kann manchmal mit so vielen Ängsten verbunden sein, und ich hoffe, dass diese Serie jungen Mädchen wie mir helfen wird, Ermutigung in schwierigen Zeiten zu finden, während sie von der Magie Roms mitgerissen werden."Poryes teilte mit: "Ich strebe immer danach, eine Serie zu schaffen, die auf relevanten Wahrheiten, echten Charakteren und nachvollziehbaren Geschichten beruht. Das Geheimnis dabei ist, einen einzigartig echten und talentierten Star zu finden, der das Herz und die Seele des Ganzen sein kann. Kensington Tallman, wie ich sie in Miley und Raven gesehen habe, ist dieser Star, und ich weiß, dass die Zuschauer sie genauso lieben werden wie ich!"«Home Sweet Rome!» wird von den ehemaligen «Degrassi»-Machern Matt Huether und Courtney Jane Walker entwickelt und geschrieben, die auch beide als Showrunner fungieren. Die Serie, die komplett in Rom gedreht wurde und in jeder Folge aufregende Originalsongs enthält, verbindet amerikanische und europäische Sensibilitäten. «Home Sweet Rome!» ist eine italienisch-kanadische Koproduktion zwischen dem italienischen Red Monk Studio, das zur Superprod Group gehört, und dem kanadischen Unternehmen First Generation Films.