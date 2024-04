Sundance sucht neuen Veranstaltungsort

Kino-News

Bereits in diesem Sommer soll eine neue Stadt für das Jahr 2027 ausgewählt werden.

Das jährlich stattfindende Sundance Film Festival, das Skitourismus mit Filmpremieren verbindet, sucht ab 2027 einen neuen Veranstaltungsort. Mit Ausnahme der Corona-Jahre findet das Festival bisher im luxuriösen Park City in Utah statt. Begonnen hatte das Festival 1978 in Salt Lake City. Das Sundance Institute und Park City werden noch zwei weitere Festivals gemeinsam veranstalten."Wir befinden uns in einer einzigartigen Zeit für unser Festival und unsere globale Filmgemeinschaft, und da der Vertrag erneuert werden muss, ermöglicht uns diese Untersuchung, verantwortungsvoll darüber nachzudenken, wie wir unserer Gemeinschaft am besten nachhaltig dienen und gleichzeitig die Essenz des Festivalerlebnisses bewahren können", sagte Eugene Hernandez, Festivaldirektor und Leiter des öffentlichen Programms."Wir freuen uns darauf, jeden Vorschlag zu prüfen und mit allen unseren potenziellen Partnern zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, wie wir gemeinsam die Bedürfnisse des unabhängigen Filmökosystems und der breiteren kreativen Gemeinschaft erfüllen können", fügte Ebs Burnough, Vorstandsvorsitzende des Sundance Institute, hinzu. Laut „Variety“ sagten Insider, dass Park City einfach zu klein für die Veranstaltung geworden sei.