Am 17. Mai gibts «99» zu sehen

, eine neue dreiteilige Dokumentarserie, die das Jahr feiert, in dem Manchester United das Triple gewann, wird nächsten Monat weltweit auf Prime Video Premiere feiern. Damals schrieb Manchester United Fußballgeschichte und gewann die Premier League, den FA Cup und die UEFA Champions League.Die Dokumentation folgt dem erstaunlichen Weg zum Erfolg mit nie erzählten Geschichten aus dem Inneren der Mannschaft, die die Konflikte in der Umkleidekabine, die persönlichen Kämpfe und die wunderbaren Momente hinter dieser legendären Saison enthüllen, die im unglaublichsten Comeback des Fußballs gipfelte.Obwohl er in den 1990er Jahren den nationalen Fußball dominierte, war Alex Ferguson noch nicht bereit, Manchester United wieder zu europäischem Ruhm zu führen, als der Klub 1999 auf beispiellose Weise in die europäische Liga zurückkehrte. Innerhalb von nur zehn Tagen gewann Fergusons Team aus einheimischen Talenten und internationalen Stars drei Trophäen: die Premier League, den FA Cup und die UEFA Champions League - das erste "Triple" in der Geschichte des englischen Fußballs. Bis zur letzten Minute des UEFA Champions League-Finales 1999 stand das Schicksal auf Messers Schneide, als Manchester United seine unglaubliche Saison mit zwei Toren in der Nachspielzeit krönte. 25 Jahre später erforscht der Filmemacher Sampson Collins die Aufregung, die unvergleichliche Entschlossenheit und die wundersamen Wendungen des Schicksals, die zu diesem bemerkenswerten Erfolg führten, indem er Zugang zum Team erhält und neue Enthüllungen und Aufnahmen aus der Umkleidekabine zeigt.«99» wird von John Batseks Ventureland in Zusammenarbeit mit Studio 99 und Buzz16 produziert. Die dreiteilige Dokumentarserie von Regisseur Sampson Collins mit Beiträgen von Sir Alex Ferguson und den Spielern und Trainern von Manchester United aus der Saison 1998/99 wird die Zuschauer in den Bann einer legendären Fußballsaison ziehen.