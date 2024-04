«High Tides» geht in die zweite Staffel

International

Luk Wyns hat die Drehbücher für die neuen Geschichten geschrieben.

Netflix hat heute den Produktionsstart für die zweite Staffel der beliebten Seriebekannt gegeben. Die neue Staffel bietet noch mehr Drama, Romantik und Abenteuer mit bekannten Gesichtern wie Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Eliyha Altena und Anna Drijver. Zu den wiederkehrenden Schauspielern gesellen sich neue Gesichter, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.Die zweite Staffel von «High Tides» knüpft an die dramatischen Ereignisse der ersten Staffel an, in der Louise, Daan und Alex auf ihrer Suche nach Liebe und Anerkennung begleitet wurden. Wird sich die hübsche, wohlhabende Louise für den sympathischen Daan, den extravaganten Millionärssohn Alex oder für sich selbst entscheiden? Werden die Jugendlichen der Welt der Zerstörung entkommen, in der sie aufgewachsen sind? Und kommen ihre skrupellosen Eltern noch mit allem durch, als Alex' Großmutter auftaucht, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen?Es spielen mit: Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Eliyha Altena, Manouk Pluis, Ayana Doucouré, Kes Bakker, Jef Hellemans, Emma Moortgat, Anna Drijver, Ruth Becquart, Geert Van Rampelberg, Ini Massez, Pieter Genard, Jasmine Sendar und Felicia van Remoortel. Produziert wurde der Film von Anthony Van Biervliet, das Drehbuch schrieb Luk Wyns. Regie führte Laura Van Hacke. «High Tides» ist eine Produktion von Dingie für Netflix und VRT in Zusammenarbeit mit Dutch FilmWorks und mit der Unterstützung der Stadt Knokke-Heist und der Steuererleichterungsmaßnahme der Bundesregierung.