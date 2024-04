3 Quotengeheimnisse

«Die Sendung mit der Maus» profitierte von der «Tagesschau» im Ersten. Der letzte «Big Brother»-Livestream lief enttäuschend.

Im Anschluss an ein «Tagesschau»-Extra zum Angriff des Iran gegen Israel blieben 1,14 Millionen Menschen sitzen und verfolgten die Lach- und Sach-Geschichten, die sich mit Pusteblumen und einem schwarzen Teig auf Kautschuk auseinandersetzten. Der Marktanteil lag bei starken 16,1 Prozent. 0,22 Millionen junge Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 9,9 Prozent.Bei ProSieben ist die Karriere von Elton vorbei, für das ZDF moderiert der gebürtige Hamburger aber weiterhin die Kinder-Rateshow. Die lief auch am Sonntag um 08.35 Uhr und erreichte immerhin 0,30 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung natürlich kein Hit, das Zielpublikum ist nämlich jünger. 0,04 Millionen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 3,9 Prozent.Sat.1 wird künftig auf die Container-Übertragung am Samstagmorgen verzichten Die letzte mehrstündige Programmierung war wenig überraschend auch kein Erfolg. Nur 0,14 Millionen Menschen sahen zwischen 08.05 und 11.25 Uhr zu und verhalfen der deutschen Fernsehstation zu einem Marktanteil von 3,2 Prozent. Bei den jungen Menschen waren gar nur 0,02 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil war mit 2,2 Prozent ebenfalls schwach.