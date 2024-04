Lifetime bestellt «The Bad Oprhan»

US-Fernsehen

Betsy Brandt und Chloe Coco Chapman sind in den Hauptrollen zu sehen.

Lifetime hat grünes Licht für den neuen Filmgegeben, der von Betsy Brandt («Breaking Bad») produziert wird und in dem die Newcomerin Chloe Coco Chapman in ihrer ersten Fernsehrolle zu sehen ist. Mark Taylor («Reacher») und Eve Edwards («The Good Doctor») spielen ebenfalls mit. Mit diesem fiktiven Film kehrt Brandt zu Lifetime zurück, nachdem sie die Hauptrolle in dem Emmy-nominierten Film «Flint» gespielt hat. Der Film befindet sich derzeit in Produktion und wird im Sommerprogramm von Lifetime ausgestrahlt.Im Mittelpunkt des psychologischen Dramas stehen Jessica (Brandt) und Karl (Taylor), liebevolle Eltern von Rhiannon (Edwards), die nach jahrelangem Versuch, ihre Familie zu vergrößern, begeistert sind, Gabby (Chapman) zu adoptieren, ein achtjähriges Waisenkind, das mit persönlichen Problemen geboren wurde. Ihre Vorstellungen von einer perfekten Familie werden in Frage gestellt, als sie entdecken, dass Gabby ein gestörtes kleines Mädchen ist, und die Familie beginnt zu glauben, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Als sich das beunruhigende Verhalten ihres "Kindes" verschlimmert und Lügen aufgedeckt werden, entstehen Risse in der Familiendynamik und Jessica macht sich zunehmend Sorgen, dass ihre Adoptivtochter Gabby eine Bedrohung für die Familie darstellt. Ist Gabby nur ein unschuldiges kleines Mädchen? Oder steckt mehr hinter ihrer Geschichte?«The Bad Orphan» wird für Lifetime von Neshama Entertainment in Zusammenarbeit mit MarVista Entertainment produziert. Keith Nietupski, Bonnie Zipursky, Larry Grimaldi, Hannah Pillemer und Fernando Szew sind ausführende Produzenten für MarVista. Arnie Zipursky, Dayna Zipursky und Suzanne Berger sind ausführende Produzenten für Neshama. Betsy Brandt ist ebenfalls ausführende Produzentin. Michelle Ouellet führt Regie nach einem Drehbuch von Doris Egan.