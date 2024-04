Ex-Sky-Mann Hahn wechselt zum Tennis Channel

Köpfe

Matthias Hahn soll am Standort München ein lokales Team aufbauen.

Der Streamingdienst Tennis Channel, der sich ausschließlich auf die Übertragung von Inhalten aus der Welt des Tennissports konzentriert, möchte seine Aktivitäten im deutschsprachigen Raum intensivieren. Das zur Sinclair Broadcast Group gehörende Unternehmen hat deshalb Matthias Hahn als General Manager DACH verpflichtet. Mit dem deutschen Medien-Manager, der 15 Jahre Berufserfahrung bei Sky vorweisen kann und zuletzt bei XPERI als Senior Sales Director für die Content Discovery und Media Streaming Produkte von TiVo verantwortete, möchte der Tennis Channel ein lokales Team am Standort München aufbauen.„Die Verpflichtung von Matthias, als unseren ersten leitenden Manager in Europa, ist für unser Unternehmen ein Glücksfall. Die Mixtur aus Businesswissen und Tennisleidenschaft passt perfekt zu unseren ehrgeizigen Zielen“, sagt Andy Reif, SVP International and Programming des Tennis Channel, über den 47-Jährigen, der in seiner Altersklasse selbst zu den besten Tennis-Spielern Deutschlands zählt.Matthias Hahn sagt über seine neue Aufgabe: „Als großer Tennis Fan verfolge ich die Entwicklung des Tennis Channels schon seit vielen Jahren mit großem Interesse und freue mich sehr, die internationale Expansion des Senders mit meiner Expertise und Erfahrung nun mit voran treiben zu dürfen.“